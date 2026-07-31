EQS-News: R. STAHL veröffentlicht Halbjahreszahlen – Umsatz und Ertragskraft im Plan – Prognose für 2026 bestätigt

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R. STAHL veröffentlicht Halbjahreszahlen – Umsatz und Ertragskraft im Plan – Prognose für 2026 bestätigt



31.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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R. STAHL veröffentlicht Halbjahreszahlen – Umsatz und Ertragskraft im Plan – Prognose für 2026 bestätigt

Der Umsatz von R. STAHL hat sich von Januar bis Juni leicht auf

145,6 Mio. € (Vorjahr: 151,2 Mio. €) verringert

Der Auftragseingang liegt konjunkturbedingt nach sechs Monaten mit 145,8 Mio. € unter dem starken Wert des Vorjahrs (165,8 Mio. €)

Ertragskraft steigt gegenüber dem Vorjahr deutlich – das EBITDA vor Sondereinflüssen verbesserte R. STAHL im ersten Halbjahr 2026 von 8,9 Mio. € auf 12,7 Mio. € – Daraus ergibt sich eine EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen von 8,7 % (Vorjahr: 5,9 %)

Nach der planmäßigen Entwicklung in den ersten beiden Quartalen bestätigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2026

Waldenburg, 31. Juli 2026 – Die weltweiten gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten haben die Investitionsbereitschaft der Kunden von R. STAHL im ersten Halbjahr 2026 weiter belastet. Dennoch konnte das Unternehmen den Umsatz stabilisieren und die Ertragskraft verbessern.

Auftragseingang verringert sich wegen der Investitionszurückhaltung auf 145,8 Mio. € (Vorjahr: 165,8 Mio. €) – Auftragsbestand liegt bei 90,1 Mio. €

Aufgrund der weiterhin ausgeprägten Investitionsschwäche in den Kernindustrien von R. STAHL ging der Auftragseingang von Januar bis Juni 2026 um 12,1 % auf 145,8 Mio. € zurück. Im zweiten Quartal 2026 hat sich der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahresquartal aber stabilisiert und konnte leicht um 2,4 % auf 68,6 Mio. € zulegen. Vor allem in der chemischen Industrie sowie im Maschinen- und Anlagenbau war die Ordertätigkeit im ersten Halbjahr zurückhaltend.



Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2026 war im Vergleich zum Jahresende 2025 mit 90,1 Mio. € (31. Dezember 2025: 90,9 Mio. €) nahezu stabil. Gegenüber dem Vorjahreswert (30. Juni 2025: 113,0 Mio. €) ging er deutlich zurück.

Umsatz von Januar bis Juni mit 145,6 Mio. € planmäßig stabilisiert

Der Umsatz von R. STAHL ging im ersten Halbjahr 2026 erwartungsgemäß leicht um 3,7 % auf 145,6 Mio. € zurück. Gestützt wurden die Erlöse von der Region Asien/Pazifik (+48,8 %), die von der Umsetzung eines größeren Projektauftrags profitierte. Die Absatzregionen Deutschland (-9,0 %), Zentralregion (-12,9 %) sowie Amerika (-22,3 %) verzeichneten dabei rückläufige Umsätze.

Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung greifen – Profitabilität steigt deutlich – EBITDA vor Sondereinflüssen von 8,9 Mio. € auf 12,7 Mio. € verbessert

R. STAHL hat im ersten Halbjahr 2026 die Ertragskraft gegenüber dem Vorjahr deutlich gestärkt. Verantwortlich hierfür waren im Wesentlichen die Effekte der eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenoptimierung. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereinflüssen legte von Januar bis Juni 2026 um 3,8 Mio. € auf 12,7 Mio. € zu. Die Profitabilität des Unternehmens, gemessen an der EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen, stieg im gleichen Zeitraum von 5,9 % im Vorjahr auf 8,7 %. Das Konzernergebnis legte um 2,2 Mio. € auf -2,7 Mio. € (H1 2025: -5,0 Mio. €) zu. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von -0,42 € (H1 2025: -0,77 €).

Den Free Cashflow verbesserte R. STAHL in den ersten beiden Quartalen um 6,1 Mio. € auf -6,9 Mio. € (H1 2025: -13,1 Mio. €); maßgeblich bedingt durch das gute Konzernergebnis. Der Anstieg des Working Capital blieb mit -9,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (-9,6 Mio. €) nahezu stabil. Aufgrund des weiterhin negativen Free Cashflows und der gestiegenen Darlehnsinanspruchnahme erhöhte sich die Nettoverschuldung ohne Pensionsrückstellungen und ohne Leasingverbindlichkeiten zum 30. Juni 2026 auf 43,7 Mio. €. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei 27,7 % (31. Dezember 2025: 29,2 %).

R. STAHL bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Für 2026 rechnet das Unternehmen mit einer weiterhin schwachen Investitionstätigkeit der Schlüsselindustrien. Prognoseunsicherheiten bestehen hauptsächlich wegen der kaum einschätzbaren Entwicklungen und Folgen geopolitischer Konflikte, der internationalen Zollpolitik sowie möglicher Handelskonflikte und Lieferkettenproblemen.

Auf dieser Grundlage erwartet R. STAHL für das Gesamtjahr 2026 eine Stabilisierung des Geschäfts. Der Konzernumsatz soll dabei zwischen 285 Mio. € und 300 Mio. € (2025: 313,0 Mio. €) liegen. Für das EBITDA vor Sondereinflüssen prognostiziert der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr einen Wert zwischen 22 Mio. € und 27 Mio. € (2025: 34,4 Mio. €). Beim Free Cashflow rechnet das Unternehmen 2026 mit einem ausgeglichenen Wert (2025: -0,3 Mio. €).

„Im Geschäftsjahr 2026 steht für R. STAHL die wirtschaftliche Stabilisierung, Cashflow-Disziplin und strukturelle Weiterentwicklung des Konzerns im Vordergrund.“, sagt Tobias Popp, Vorstand der R. STAHL AG.



Kennzahlen des R. STAHL Konzerns für das zweite Quartal bzw. erste Halbjahr 2026 nach IFRS

in Mio. € Q2 2026 Q2 2025 Veränd.

in %



6M 2026



6M 2025

Veränd.

in % Umsatz 72,2 77,9 -7,3 145,6 151,2 -3,7 Deutschland 16,2 16,9 -3,9 32,3 35,5 -9,0 Zentralregion1) 33,0 39,0 -15,4 65,3 74,9 -12,9 Amerika 7,0 9,8 -28,7 13,9 17,8 -22,3 Asien/Pazifik 16,1 12,3 +30,8 34,2 23,0 +48,8 EBITDA vor Sondereinflüssen2) 6,0 5,3 +13,7 12,7 8,9 +42,6 EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen2) 8,3 % 6,8 % 8,7 % 5,9 % EBITDA 4,8 4,1 +17,7 11,2 7,5 +49,8 EBIT 0,3 -0,6 n. a. 2,1 -1,8 n. a. Konzernergebnis -2,5 -2,5 +1,3 -2,7 -5,0 +45,0 Ergebnis je Aktie (in €) -0,38 -0,38 +0,0 -0,42 -0,77 +45,5 Auftragseingang 68,6 67,0 +2,4 145,8 165,8 -12,1 Auftragsbestand zum 30. Juni 90,1 113,0 -20,3 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -1,1 -5,5 +79,8 -3,3 -5,9 +44,7 Free Cashflow -3,0 -9,1 +66,7 -6,9 -13,1 +46,9 Abschreibungen 4,5 4,6 -2,7 9,1 9,3 -2,3 Investitionen 1,8 3,6 -49,0 3,6 7,1 -49,4 30. Juni 2026 31. Dez. 2025 Veränd.

in % Bilanzsumme 264,2 258,9 +2,1 Eigenkapital 73,3 75,7 -3,2 Eigenkapitalquote 27,7 % 29,2 % Nettofinanzverbindlichkeiten3) 43,7 34,9 +25,5 Nettofinanzverbindlichkeiten inkl. Leasingverbindlichkeiten

60,9 48,3

+26,2 Mitarbeiter4) 1.589 1.659 -4,2

1) Afrika und Europa ohne Deutschland

2) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand, Erträge und Verluste aus Entkonsolidierungsvorgängen

sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens

3) ohne Pensionsrückstellungen und ohne Leasingverbindlichkeiten

4) ohne Auszubildende



Bei Prozent- und Zahlenangaben können Rundungsdifferenzen auftreten. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach mathematischen Gesichtspunkten. Veränderungsraten >+100% werden als >+100% angegeben, Veränderungsraten <-100% als „n. a.“ (nicht anwendbar).

Hinweis

Der Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2026 steht auf unserer Internetseite unter folgendem Link zum Download bereit: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte.

Finanzkalender 2026

10. November Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2026

12. November MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz

Über R. STAHL – www.r-stahl.com

R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2025 erwirtschafteten 1.659 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 313 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür.

Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.



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Investoren-, Analysten- und Presse-Telefonkonferenz zum zweiten Quartal 2026

Der Vorstand der R. STAHL AG wird im Rahmen einer Videokonferenz die Ergebnisse zum 2. Quartal / 1. Halbjahr 2026

heute um 10.00 Uhr

erläutern und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Der Earnings Call wird auf dem ResearchHub von mwb durchgeführt werden. Bitte registrieren Sie sich für den Call mit dem hier hinterlegten Link (https://research-hub.de/events/registration/2026-07-31-10-00/RSL2-GR).

Eine Aufzeichnung des Earnings Calls finden Sie im Anschluss sowohl auf dem ResearchHub als auch auf unserer Unternehmenswebsite im Bereich Unternehmen > Investor Relations > IR News und Ad hoc News > Veranstaltungen und Präsentationen (https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/veranstaltungen-und-praesentationen/ ).

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Kontakt:

R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Corporate Communications & Investor Relations

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

DeutschlandTel. +49 7942 943-1396investornews@r-stahl.com