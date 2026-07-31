EQS-News: RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026 - Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen

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EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026 - Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen

31.07.2026 / 07:29 CET/CEST
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RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026 Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen

  • Konzernergebnis im 1. Halbjahr 2026 von EUR 708 Millionen (ohne Russland), Anstieg der Kernerträge um 7% auf EUR 3.255 Millionen
  • Kundenkredite seit Jahresbeginn um 6% auf EUR 107 Milliarden gestiegen (ohne Russland)
  • Neubildungsquote (ohne Russland) von 4 Basispunkten im 2. Quartal, 20 Basispunkte im 1. Halbjahr
  • Harte Kernkapitalquote bei 15,5% (ohne Russland)
  • Weitere Reduzierung des Russlandgeschäfts - alle Beschränkungen bleiben bestehen

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland:

Erfolgsrechnung in EUR MillionenH1/2026H1/2025Q2/2026Q1/2026
Zinsüberschuss2.1872.0731.1111.076
Provisionsüberschuss1.068969549520
Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen-1532-205
Verwaltungsaufwendungen-1.790-1.724-894-896
Betriebsergebnis1.5921.444832760
Übriges Ergebnis-158-232-72-86
Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben-227-153-49-177
Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte-110-108-7-103
Ergebnis vor Steuern1.097950704393
Ergebnis nach Steuern823687565258
Konzernergebnis708567499209
Bilanz in EUR Millionen30/6/202631/12/2025
Forderungen an Kunden106.959101.195
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden125.401117.277
Bilanzsumme205.378193.191
Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA)84.02080.932
Bankspezifische Kennzahlen30/6/202631/12/2025
NPE Ratio1,6%1,7%
NPE Coverage Ratio46,9%44,2%
Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis)15,5%15,5%
Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis)20,2%20,3%
KennzahlenH1/2026H1/2025Q2/2026Q1/2026
Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva)2,26%2,29%2,27%2,25%
Cost/Income Ratio52,2%53,7%51,0%53,4%
Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden)0,20%0,21%0,04%0,36%
Konzern-Return-on-Equity9,5%8,1%13,9%5,2%
Ergebnis je Aktie in EUR1,971,551,420,54

Ausblick 2026

Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.

Ausblick 2026RBI ohne RU
Zinsüberschuss in EURüber 4,4 Mrd.
Provisionsüberschuss in EURrund 2,2 Mrd.
Verwaltungsaufwendungen in EURrund 3,8 Mrd.
Cost/Income Ratiorund 55%
Neubildungsquotebis zu 35 BP
Konzern-Return-on-Equityrund 9,5%
Forderungen an Kunden (Wachstum, ohne geplante Akquisitionen)rund 7%
Harte Kernkapitalquote (inkl. geplante Akquisitionsprojekte)rund 14,3%*
*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null 

Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA

Head of Group Investor & Media Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Wien, Österreich

ir@rbinternational.com

Telefon +43-1-71 707-2089

www.rbinternational.com

31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Wien
Österreich
Telefon:+43-1-71707-2089
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Internet:https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
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