EQS-News: RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026 - Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen
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RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026 - Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen
31.07.2026 / 07:29 CET/CEST
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RBI: Zwischenbericht 1. Halbjahr 2026 Konzernergebnis (ohne Russland) um 25% gestiegen
- Konzernergebnis im 1. Halbjahr 2026 von EUR 708 Millionen (ohne Russland), Anstieg der Kernerträge um 7% auf EUR 3.255 Millionen
- Kundenkredite seit Jahresbeginn um 6% auf EUR 107 Milliarden gestiegen (ohne Russland)
- Neubildungsquote (ohne Russland) von 4 Basispunkten im 2. Quartal, 20 Basispunkte im 1. Halbjahr
- Harte Kernkapitalquote bei 15,5% (ohne Russland)
- Weitere Reduzierung des Russlandgeschäfts - alle Beschränkungen bleiben bestehen
Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland:
|Erfolgsrechnung in EUR Millionen
|H1/2026
|H1/2025
|Q2/2026
|Q1/2026
|Zinsüberschuss
|2.187
|2.073
|1.111
|1.076
|Provisionsüberschuss
|1.068
|969
|549
|520
|Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen
|-15
|32
|-20
|5
|Verwaltungsaufwendungen
|-1.790
|-1.724
|-894
|-896
|Betriebsergebnis
|1.592
|1.444
|832
|760
|Übriges Ergebnis
|-158
|-232
|-72
|-86
|Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben
|-227
|-153
|-49
|-177
|Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte
|-110
|-108
|-7
|-103
|Ergebnis vor Steuern
|1.097
|950
|704
|393
|Ergebnis nach Steuern
|823
|687
|565
|258
|Konzernergebnis
|708
|567
|499
|209
|Bilanz in EUR Millionen
|30/6/2026
|31/12/2025
|Forderungen an Kunden
|106.959
|101.195
|Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
|125.401
|117.277
|Bilanzsumme
|205.378
|193.191
|Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA)
|84.020
|80.932
|Bankspezifische Kennzahlen
|30/6/2026
|31/12/2025
|NPE Ratio
|1,6%
|1,7%
|NPE Coverage Ratio
|46,9%
|44,2%
|Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis)
|15,5%
|15,5%
|Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis)
|20,2%
|20,3%
|Kennzahlen
|H1/2026
|H1/2025
|Q2/2026
|Q1/2026
|Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva)
|2,26%
|2,29%
|2,27%
|2,25%
|Cost/Income Ratio
|52,2%
|53,7%
|51,0%
|53,4%
|Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden)
|0,20%
|0,21%
|0,04%
|0,36%
|Konzern-Return-on-Equity
|9,5%
|8,1%
|13,9%
|5,2%
|Ergebnis je Aktie in EUR
|1,97
|1,55
|1,42
|0,54
Ausblick 2026
Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.
|Ausblick 2026
|RBI ohne RU
|Zinsüberschuss in EUR
|über 4,4 Mrd.
|Provisionsüberschuss in EUR
|rund 2,2 Mrd.
|Verwaltungsaufwendungen in EUR
|rund 3,8 Mrd.
|Cost/Income Ratio
|rund 55%
|Neubildungsquote
|bis zu 35 BP
|Konzern-Return-on-Equity
|rund 9,5%
|Forderungen an Kunden (Wachstum, ohne geplante Akquisitionen)
|rund 7%
|Harte Kernkapitalquote (inkl. geplante Akquisitionsprojekte)
|rund 14,3%*
|*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null
Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.
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John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
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|WKN:
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|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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