EQS-NVR: Adtran Holdings, Inc.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Adtran Holdings, Inc. / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Adtran Holdings, Inc.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



31.07.2026 / 17:54 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Adtran Holdings, Inc.

901 Explorer Boulevard

35806 Huntsville

Vereinigte Staaten von Amerika

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit X Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) 31.07.2026 Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

81.481.407

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Adtran Holdings, Inc. 901 Explorer Boulevard 35806 Huntsville Vereinigte Staaten von Amerika Internet: www.adtran.com LEI Code: 549300VV36J86CRRWF77

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