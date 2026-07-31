EQS-NVR: ALLGEIER SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: ALLGEIER SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
ALLGEIER SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
31.07.2026 / 11:36 CET/CEST
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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|ALLGEIER SE
Montgelasstr. 14
81679 München
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|X
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|31.07.2026
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|11533613
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ALLGEIER SE
|Montgelasstr. 14
|81679 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.allgeier.com
|LEI Code:
|529900IQAYRZIGKOJL63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2375470 31.07.2026 CET/CEST