EQS-PVR: SAP SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 21.07.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE
SAP SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 21.07.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
31.07.2026 / 09:17 CET/CEST
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Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|SAP SE
|Straße, Hausnr.:
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|PLZ:
|69190
|Ort:
|Walldorf
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900D6BF99LW9R2E68
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
Begründung von Mehrmütterschaft durch Abschluss von Stimmbindungsverträgen
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Harald Tschira
Geburtsdatum: 25.04.1974
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|20.07.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|4,22 %
|0,00 %
|4,22 %
|1228504232
|letzte Mitteilung
|0,57 %
|0,0 %
|0,57 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0007164600
|7026680
|44798095
|0,57 %
|3,65 %
|Summe
|51824775
|4,22 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|-Harald Tschira
|%
|%
|%
|-Portika gGmbH
|%
|%
|%
|-Klaus Tschira Stiftung gGmbH
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Harald Tschira
|%
|%
|%
|-Dr. h.c. Tschira Verwaltungs GmbH
|%
|%
|%
|-Dr. h.c. Tschira Beteiligungs GmbH & Co. KG
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|-Harald Tschira
|%
|%
|%
|-OLilienthal GmbH
|%
|%
|%
|-LAOKOON GmbH
|%
|%
|%
|-Orfeo Negro GmbH
|%
|%
|%
|-Petrophaga L. GmbH / Edumi H. GmbH
|%
|%
|%
|-Dr. h.c. Tschira Beteiligungs GmbH & Co. KG
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Mit Herrn Udo Tschira wurde durch Abschluss von Stimmbindungsverträgen eine Mehrmütterschaft über die Portika gGmbH, über die Dr. h.c. Tschira Verwaltungs GmbH und über die LAOKOON GmbH begründet. Die Anteile der LAOKOON GmbH werden zum Teil auch in Erbengemeinschaft mit Herrn Udo Tschira gehalten.
Datum
|27.07.2026
31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.sap.com
|LEI Code:
|529900D6BF99LW9R2E68
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2375012 31.07.2026 CET/CEST
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