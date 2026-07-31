EQS-PVR: SAP SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 21.07.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: SAP SE

SAP SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 21.07.2026 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



31.07.2026 / 09:17 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: SAP SE Straße, Hausnr.: Dietmar-Hopp-Allee 16 PLZ: 69190 Ort: Walldorf

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900D6BF99LW9R2E68

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Begründung von Mehrmütterschaft durch Abschluss von Stimmbindungsverträgen

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Harald Tschira

Geburtsdatum: 25.04.1974

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 20.07.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 4,22 % 0,00 % 4,22 % 1228504232 letzte Mitteilung 0,57 % 0,0 % 0,57 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007164600 7026680 44798095 0,57 % 3,65 % Summe 51824775 4,22 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher -Harald Tschira % % % -Portika gGmbH % % % -Klaus Tschira Stiftung gGmbH % % % - % % % -Harald Tschira % % % -Dr. h.c. Tschira Verwaltungs GmbH % % % -Dr. h.c. Tschira Beteiligungs GmbH & Co. KG % % % - % % % -Harald Tschira % % % -OLilienthal GmbH % % % -LAOKOON GmbH % % % -Orfeo Negro GmbH % % % -Petrophaga L. GmbH / Edumi H. GmbH % % % -Dr. h.c. Tschira Beteiligungs GmbH & Co. KG % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Mit Herrn Udo Tschira wurde durch Abschluss von Stimmbindungsverträgen eine Mehrmütterschaft über die Portika gGmbH, über die Dr. h.c. Tschira Verwaltungs GmbH und über die LAOKOON GmbH begründet. Die Anteile der LAOKOON GmbH werden zum Teil auch in Erbengemeinschaft mit Herrn Udo Tschira gehalten.

Datum

27.07.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com LEI Code: 529900D6BF99LW9R2E68

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