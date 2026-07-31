EQS-RPT: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Delivery Hero SE / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



31.07.2026 / 08:38 CET/CEST

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Delivery Hero SE: Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen gemäß §111c Aktiengesetz (AktG)

Am 16. Juli 2026 haben die Delivery Hero SE („Delivery Hero“) und einige ihrer Tochtergesellschaften (zusammen die „Verkäufer“) mit der Uber Technologies, Inc. („Uber“) und deren Tochtergesellschaft SMB Holding Corporation („SMB“) einen Kaufvertrag über Schuldscheine (Agreement to Purchase Promissory Notes) abgeschlossen. Danach erwerben Uber und SMB von den Verkäufern zum Nennwert Schuldscheine mit einem Nennbetrag von – vorbehaltlich etwaiger Anpassungen – rund EUR 1,4 Mrd., die von der SDU 1, LLC („SDU“), einem verbundenen Unternehmen von SSW Partners, LP, als Gegenleistung für den Erwerb bestimmter Geschäftsaktivitäten der Delivery-Hero-Gruppe durch SDU und mit Vollzug dieses Erwerbs begeben werden sollen. Der Aufsichtsrat der Delivery Hero hat dem Abschluss des Schuldscheinkaufvertrags vorab zugestimmt. Der Erwerb durch SDU steht seinerseits unter dem Vorbehalt einer Reihe von Bedingungen, darunter Ubers Veröffentlichung der Erfüllung sämtlicher Angebotsbedingungen im Zusammenhang mit dem beabsichtigten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von Uber für sämtliche Aktien von Delivery Hero, dem Abschluss der Abtrennung der veräußerten Geschäftsaktivitäten von den bei Delivery Hero verbleibenden Geschäftsbereichen sowie der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Am 27. Mai 2026 hatte Uber Delivery Hero mitgeteilt, dass SMB unmittelbar 24,99 % der Aktien an Delivery Hero hält und diese Beteiligung Uber zugerechnet wird. Uber und SMB gelten daher als nahestehende Personen im Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 Aktiengesetz.

Berlin, im Juli 2026

Der Vorstand

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31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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