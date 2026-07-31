Eurobattery Minerals veröffentlicht den Q2-Bericht 2026, während das Unternehmen die Entwicklung des San-Juan-Wolframprojekts beschleunigt



EQS-Media / 31.07.2026 / 19:05 CET/CEST



Stockholm, 31. Juli 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder „das Unternehmen“) hat heute seinen Zwischenbericht für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht. Im Berichtszeitraum stärkte das Unternehmen sowohl die finanziellen als auch die operativen Grundlagen des San-Juan-Wolframprojekts und trieb gleichzeitig die Entwicklung des Hautalampi-Batteriemineralprojekts in Finnland weiter voran.

„Das zweite Quartal 2026 stand ganz im Zeichen einer konsequenten Umsetzung. Wir haben unsere finanzielle Position gestärkt, unseren Anteil am San-Juan-Wolframprojekt erhöht und unsere Organisation mit einigen der erfahrensten Fachkräfte der Bergbauindustrie verstärkt. Dabei handelt es sich nicht um einzelne Meilensteine, sondern um gezielte Maßnahmen, die das Projekt stärken und San Juan der Produktion näherbringen. Europa hat die Sicherung heimischer Rohstoffe zu einer strategischen Priorität gemacht. Jetzt liegt es an uns, zu liefern“, kommentiert Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Strategische und operative Höhepunkte im 2.Quartal 2026

• Finanzierung für die weitere Projektentwicklung gesichert: Eurobattery Minerals sicherte sich eine Wandelanleihe-Finanzierungsfazilität in Höhe von bis zu 60 Mio. SEK und schuf damit die finanzielle Flexibilität, die Entwicklung des San-Juan-Wolframprojekts und des Hautalampi-Batteriemineralprojekts fortzusetzen.

• Projektorganisation für San Juan gestärkt: Im Berichtszeitraum wurde Pedro Jiménez de Francisco zum Projektleiter ernannt. Zum Ende des Berichtszeitraums trat Alba Valle Pajares als technische Betriebsleiterin (Directora Facultativa) in das Team von Tungsten San Juan ein und stärkte damit die operative Umsetzungskapazität des Projekts erheblich.

• Beteiligung an Tungsten San Juan erhöht: Eurobattery Minerals erhöhte seinen Anteil an Tungsten San Juan S.L. von 51 Prozent auf 58,58 Prozent durch die Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital und bekräftigte damit sein langfristiges Engagement für das Projekt.

• Fortschritte im Genehmigungsverfahren für Hautalampi: Nach einer Aufforderung der finnischen Genehmigungsbehörde zur Einreichung ergänzender Informationen setzte das Unternehmen die enge Zusammenarbeit mit den Behörden fort, um das Umweltgenehmigungsverfahren für das Hautalampi-Batteriemineralprojekt voranzubringen.

• Engagement für verantwortungsvollen Bergbau weiter gestärkt: FinnCobalt trat der EU-finanzierten Initiative EUMINDA bei und leistet damit einen Beitrag zum Wissensaustausch über Minenschließung, Rekultivierung sowie langfristiges Umwelt- und Sozialmanagement.

Finanzielle Schlüsselzahlen für das 2.Quartal 2026

Der Nettoumsatz belief sich auf TSEK 0 (2. Quartal 2025: TSEK 0).

Das Betriebsergebnis nach Finanzposten betrug TSEK -3.855 (2. Quartal 2025: TSEK -8.366).

Damit belief sich das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten und vor der Verwässerung auf SEK -0,004 (2. Quartal 2025: SEK -0,10).

Nach der Verwässerung betrug das Ergebnis je Aktie nach Finanzposten SEK -0,004 (2. Quartal 2025: SEK -0,08).

Der Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit betrug TSEK -2.691 (2. Quartal 2025: TSEK -10.250).

Detaillierte Finanzinformationen

Der Zwischenbericht für das zweite Quartal 2026 steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit.

Information gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung

Eurobattery Minerals ist gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) zur Veröffentlichung dieser Information verpflichtet. Die Informationen wurden am 31. Juli 2026 um 19:00 Uhr MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Nachhaltigkeitstransformation zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se

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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie

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