ExxonMobil vervielfacht Gewinn dank hoher Ölpreise - Verfehlt aber Erwartungen

Houston, 31. ⁠Jul (Reuters) - Der US-Ölkonzern ExxonMobil hat seinen Gewinn im abgelaufenen Quartal dank hoher Ölpreise infolge des Iran-Kriegs mehr als verdoppelt. Der bereinigte Überschuss stieg auf 14,7 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Damit ‌verzeichnete der nach Marktwert größte US-Ölkonzern das beste Quartalsergebnis seit vier Jahren. Auch Konkurrenten wie Chevron, Shell und TotalEnergies hatten zuletzt ⁠von den ⁠gestiegenen Preisen profitiert und Gewinnsprünge vorgelegt. Dennoch verfehlte ExxonMobil mit einem Gewinn von 3,52 Dollar pro Aktie die Erwartungen der Analysten, die laut Daten des Anbieters LSEG im Schnitt mit 3,60 Dollar gerechnet hatten. Die Aktie gab im frühen 1,3 Prozent nach.

Die ‌Unsicherheit über die brüchige Waffenruhe zwischen den ‌USA und dem Iran trieb den Durchschnittspreis für die Nordseesorte Brent im zweiten Quartal auf 96,68 Dollar pro Barrel (159 Liter). Das entspricht einem ⁠Anstieg von 23 Prozent gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres. ‌Der Konflikt im Nahen Osten belastete ⁠jedoch die Produktion von ExxonMobil, die von 4,6 Millionen auf 4,5 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag sank. Wegen iranischer Angriffe auf Energieanlagen fielen in Katar rund 450.000 Barrel Öläquivalent ‌pro Tag an Flüssiggasproduktion aus. ⁠Zudem blockiert die Schließung der Straße ⁠von Hormus den Export. Ausgeglichen wurden diese Einbußen teilweise durch eine Rekordförderung von mehr als 1,8 Millionen Barrel pro Tag im heimischen Permian Basin, dem größten Ölfördergebiet der USA in Texas und New Mexico.

Die immensen Gewinne der Branche rufen derweil die Politik auf den Plan: US-Präsident Donald Trump hatte im vergangenen Monat eine Untersuchung gegen Ölkonzerne gefordert und ihnen Preiswucher vorgeworfen.

(Bericht von ⁠Sabine Wollrab, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)