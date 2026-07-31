Ferrari hebt Ziele, Apple stolpert, Amazon beschleunigt

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Ferrari: Weniger Autos, mehr Umsatz

Ferrari verkauft weniger Fahrzeuge und verdient dennoch deutlich mehr. Wir schauen darauf, wie stark Preisgestaltung, Modellmix und Sonderausstattungen das Wachstum tragen und was die angehobene Prognose für die Aktie bedeutet.

Apple: Rekordquartal mit Schönheitsfehlern

iPhone und Mac liefern starke Zahlen, doch nicht alle Geschäftsbereiche können überzeugen. Im Fokus stehen das schwächere Servicegeschäft, die Entwicklung in China und die Frage, warum die Apple-Aktie trotz guter Gesamtzahlen nachgibt.

Amazon: AWS beschleunigt deutlich

Das Cloudgeschäft von Amazon wächst so schnell wie seit Jahren nicht mehr und treibt den Konzerngewinn. Gleichzeitig bindet der Ausbau der KI-Infrastruktur enorme Mittel. Wir analysieren, ob das starke Wachstum die hohen Investitionen rechtfertigt.