Fifa kämpft um Investoren-Pläne - Infantino-Berater geht

31. Jul (Reuters) - Fifa-Präsident Gianni ⁠Infantino kämpft trotz wachsenden Widerstands um seine Pläne für einen milliardenschweren Verkauf von Anteilen an den Fußball-Weltmeisterschaften an Investoren. Der Fußball-Weltverband machte in einer Stellungnahme in der Nacht zum Freitag "fehlerhafte Medienberichte" für den Aufstand gegen Infantinos Vorhaben verantwortlich. Der britische Finanzminister John Healey sagte: "Ich glaube, die Pläne der Fifa fallen gerade in sich zusammen." Er sei stolz, dass sich der englische und der europäische Fußball-Verband an die Spitze der Kritiker gestellt hätten. Nach der ‌europäischen Uefa, die mit einem Weltmeisterschafts-Boykott drohte, wandten sich auch die Verbände für Asien (AFC) und für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik (Concacaf) gegen Infantinos Plan.

Ein hochrangiger Berater des Fifa-Präsidenten erklärte aus Protest seinen Rücktritt und nannte den Anteilsverkauf "ein schlechtes Geschäft für den Fußball" und schlecht ⁠für die Fifa-Mitglieder. Carlos ⁠Cordeiro, ehemaliger Investmentbanker und Ex-Präsident des US-Fußballverbandes, war 2021 von Infantino zum Senior Advisor berufen worden, um die Zukunft des Fußballs mitzugestalten. Er sagte, der Verband "verpfände die Zukunft des Fußballs ohne jede überzeugende Rechtfertigung". Die Uefa hatte davon gesprochen, die Fifa stelle die "Seele" des Fußballs zum Verkauf. "Niemand verkauft den Fußball. Das ist etwas, was die Fifa nie tun würde", widersprach der Weltverband.

Die Fifa pochte darauf, die 211 Mitgliedsverbände sollten "auf der Grundlage von Fakten" über die Auslagerung der Rechte an allen Titelkämpfen der Fifa in eine kommerzielle Gesellschaft mit dem Namen "Fifa Forward Enterprise" (FFE) entscheiden. Ohne ‌die Zustimmung einer Mehrheit der Verbände werde man den Plan aber nicht weiterverfolgen. Der ‌asiatische Verband AFC erklärte, der Vorstoß von Infantino sei wohl chancenlos: "Im Lichte der klaren Positionen von Uefa und Concacaf und der beispiellosen Spaltung der Fußball-Welt glaubt die AFC, dass die FFE realistisch nicht mehr mit dem breiten Konsens rechnen kann, der notwendig wäre", hieß es in einer Stellungnahme. Uefa, Concacaf und AFC ⁠stellen zusammen 143 Fifa-Mitglieder. Diese sind aber nicht an die Voten der sechs Regionalverbände gebunden.

Nach Infantinos Vorschlag sollten sich externe Investoren an der FFE ‌für bis zu 4,2 Milliarden Dollar mit maximal 20 Prozent beteiligen können. ⁠Der Fifa-Präsident versuchte, die Verbände zur Zustimmung zu bewegen, indem er jedem von ihnen 40 Millionen Dollar versprach, wenn sie sich bis zum 19. September hinter den Plan stellten.

Als führender Investor für FFE hat die Fifa Thrive Eternal vorgeschlagen, ein Investmentvehikel von Thrive Capital. Hinter der Firma steht Joshua Kushner, der Bruder von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Fifa-Präsident Infantino ‌hatte bei der WM einen engen Schulterschluss mit Trump gesucht. Schon während des ⁠erstmals auf 48 Nationalmannschaften aufgeblähten Turniers hatte es Kritik gegeben, ⁠dass die Fifa den Kommerz zu sehr in den Vordergrund gestellt habe. Einem Reuters vorliegenden Dokument zufolge lässt die Fifa prüfen, ob die WM 2030 sogar mit 64 Mannschaften gespielt werden soll.

"ZEIT FÜR EINE TRINKPAUSE?"

Der dänische Bierbrauer Carlsberg - ein Sponsor der Uefa - wandte sich in einem Instagram-Post an Infantino: "Zeit für eine Trinkpause, Gianni? Wahrscheinlich." Carlsberg spielte damit auf die Entscheidung der Fifa an, alle Spiele bei der WM - unabhängig von den Temperaturen - für eine Trinkpause pro Halbzeit zu unterbrechen. Kritiker vermuteten dahinter die Überlegung, Zeit für mehr Fernsehwerbespots zu schaffen.

Infantino gerät zunehmend selbst in die Kritik. Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness sagte, der Fifa-Chef habe "eine große Menge Vertrauen" verloren, weil er so sorglos mit den Regeln und Grundsätzen des Fußballs umgehe. Infantino hatte im April erklärt, er wolle am 18. März 2027 für eine vierte und letzte ⁠Amtszeit kandidieren. Die Zeitung "i Paper" berichtete am Freitag, Concacaf-Präsident Victor Montagliani schicke sich an, selbst zu kandidieren und Infantino damit herauszufordern.

(Bericht von Aadi Nair und weiteren Reuters-Reporterngeschrieben von Alexander Hübner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)