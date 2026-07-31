Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 31.07.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungDividenden-AristokratenWasserstoffErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 31. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AbbVieBericht 2. Quartal 2026
AXABericht 2. Quartal 2026
Ballard PowerBericht 2. Quartal 2026
CamecoBericht 2. Quartal 2026
ChevronBericht 2. Quartal 2026
EngieBericht 2. Quartal 2026
Exxon MobilBericht 2. Quartal 2026
FuchsBericht 2. Quartal 2026
HensoldtBericht 2. Quartal 2026
Kioxia HoldingsBericht 1. Quartal 2026
LindeBericht 2. Quartal 2026
ModernaBericht 2. Quartal 2026
OMVBericht 2. Quartal 2026
Siemens HealthineersBericht 3. Quartal 2026
SonyBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hensoldt
Siemens Healthineers
Linde
OMV
AXA
Ballard Power
Exxon
Kioxia Holdings
Chevron
Moderna
Cameco
AbbVie
Fuchs
Sony
Engie

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