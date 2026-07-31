Gewinnsprung bei OMV: Starker Abschied für Konzernchef Stern

Wien, 31. Jul (Reuters) - ⁠Der österreichische Energiekonzern OMV hat im zweiten Quartal einen überraschend kräftigen Gewinnsprung verbucht. Angetrieben von gestiegenen Öl- und Gaspreisen sowie hohen Raffineriemargen kletterte das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (CCS) um 65 Prozent auf 1,71 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Unter dem Strich hat sich der bereinigte Nettogewinn mit 929 Millionen Euro mehr als verdoppelt. "OMV ‌hat trotz eines stark volatilen Marktumfelds und trotz regulatorischer Markteingriffe im zweiten Quartal 2026 ein starkes Ergebnis geliefert", sagte Konzernchef Alfred Stern. "Alle Geschäftsbereiche trugen positiv zu unserem Ergebnis bei."

Analysten werteten die Ergebnisse sowie den Ausblick ⁠als stark. Die ⁠Schätzungen für das operative Ergebnis (1,66 Milliarden Euro) und den Nettogewinn (820 Millionen Euro) wurden übertroffen. An der Wiener Börse legten die OMV-Aktien ein Prozent auf 64,10 Euro zu.

Der bereinigte operative Cashflow stieg auf 1,16 Milliarden Euro von 831 Millionen Euro im Vorjahr. Belastet wurde das Ergebnis durch negative Sondereffekte von 473 Millionen Euro, darunter eine Rückstellung von rund 100 Millionen Euro für den Personalumbau in Österreich.

In der größten Sparte, der Öl- und Gasförderung, ‌stieg das operative Ergebnis um die Hälfte auf 885 Millionen Euro. ‌Gestiegene Preise glichen hier geringere Verkaufsmengen infolge des Nahost-Konflikts aus. Im Kraftstoffgeschäft kletterte das Ergebnis dank höherer Auslastung und gestiegener Raffineriemargen auf 446 Millionen Euro von 242 Millionen. Die Chemiesparte verdoppelte ihr Ergebnis auf 429 Millionen Euro. Hier profitierte OMV ⁠von höheren Preisen sowie von Beiträgen des neuen Gemeinschaftsunternehmens Borouge International mit dem Partner Adnoc aus Abu Dhabi. ‌Die Beteiligung steuerte 349 Millionen Euro zum Ergebnis bei. Ein ⁠Produktionsausfall im Nahen Osten nach einem Vorfall im April sei behoben. Der geplante Börsengang von Borouge International wurde im Frühjahr auf 2027 verschoben, um günstigere Marktbedingungen abzuwarten.

Für das Gesamtjahr passte OMV die Prognosen an: Die Gesamtproduktion wird nun zwischen 280.000 und 290.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (boe/d) erwartet, nach ‌305.000 boe/d im Vorjahr. Dabei geht der Konzern von einem ⁠durchschnittlichen Brent-Ölpreis zwischen 85 und 95 Dollar je ⁠Barrel aus. Die europäische Raffineriemarge soll bei rund 20 Dollar je Barrel liegen (zuvor zehn bis 15 Dollar). Zudem erwartet OMV nun einen realisierten Gaspreis von rund 40 Euro je Megawattstunde.

WECHSEL AN DER KONZERNSPITZE

Die Zahlenvorlage ist der Abschied für OMV-Chef Stern, der das Ruder Ende August an die langjährige BP-Managerin Emma Delaney übergibt. Während er den Fokus auf Chemie und Kreislaufwirtschaft legte, erwarten Analysten unter der Irin eine stärkere Rückbesinnung auf die Gasförderung.

Mit Blick auf den Winter warnte Stern vor Hürden bei der Befüllung der europäischen Gasspeicher: Da die Preise für Winter-Terminkontrakte derzeit unter den Spotpreisen lägen, sei das Einspeichern von Gas wirtschaftlich kaum attraktiv. ⁠Ob bis zum Winter wieder durchschnittliche Füllstände erreicht werden, sei wegen der Schwankungen bei Lieferketten und Verbrauch schwer vorherzusagen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)