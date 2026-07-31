Hamas knüpft Entwaffnung an Vorleistungen Israels

(Stellt im vierten ⁠Absatz klar, dass das 15-Punkte-Papier von Trumps Friedensrat veröffentlichtet wurde)

- von Nidal al-Mughrabi und Steve Holland und Bo Erickson und Kanishka Singh

Kairo/Washington, 31. Jul (Reuters) - Die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas macht die Umsetzung eines von US-Präsident Donald Trump angekündigten Friedensabkommens für den Gazastreifen von ersten Schritten Israels abhängig. Der an den ‌Verhandlungen beteiligte Hamas-Vertreter Ghasi Hamad sagte am Freitag, Israel müsse seine Angriffe beenden und seine Streitkräfte zurückziehen. Ein israelischer Regierungsvertreter erklärte hingegen, es werde keinen Rückzug von der sogenannten Gelben ⁠Linie geben, bevor ⁠die Hamas nicht "echt entwaffnet" sei. Wenige Stunden nach Trumps Ankündigung wurde Rettungskräften im Gazastreifen zufolge ein Palästinenser bei einem israelischen Angriff getötet.

Trump hatte auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social einen "wichtigen Meilenstein" angekündigt. Sein sogenannter Friedensrat habe eine Vereinbarung zur "vollständigen Entwaffnung" der Hamas und anderer militanter Gruppen erzielt. Die Ankündigung erfolgte nach monatelangen Bemühungen, eine im vergangenen Jahr im ägyptischen Scharm el Scheich erzielte ‌Waffenruhe aufrechtzuerhalten. Zunächst blieb unklar, wie stark Israel oder die ‌Hamas hinter dem neuen Abkommen stehen.

Hamas-Vertreter Hamad sagte, die Gruppe sei bereit, ein "schwieriges und schmerzhaftes" Abkommen zu akzeptieren. Die Umsetzung hänge aber davon ab, dass Israel die erste Phase des Abkommens von Scharm el ⁠Scheich erfülle. Demnach sei Israel verpflichtet, seine Angriffe zu beenden, seine Truppen zurückzuziehen und die Hilfslieferungen ‌nach Gaza zu verstärken. Erst dann werde die ⁠Hamas zustimmen, ihre Waffen zur Lagerung an das neue Nationale Komitee für die Verwaltung des Gazastreifens (NCAG) zu übergeben.

Ein von Trumps Friedensrat veröffentlichtes 15-Punkte-Papier sieht vor, dass das NCAG die zivile Verwaltung übernimmt und einen Prozess zur Stilllegung und Lagerung schwerer Waffen beaufsichtigt. ‌Dieser Prozess solle an einen schrittweisen israelischen Rückzug ⁠gekoppelt sein. Waffen würden nicht an Israel ⁠übergeben.

KALLAS UND WADEPHUL BEGRÜSSEN ABKOMMEN

Der israelische Regierungsvertreter bekräftigte jedoch, es werde "keinen wie auch immer gearteten Rückzug der Armee von der gegenwärtigen Gelben Linie geben, solange die Hamas nicht eine echte Entwaffnung durchläuft". Bei der Linie handelt es sich um eine militärische Demarkationslinie, die bei der Vereinbarung der Waffenruhe eingerichtet wurde.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete das Abkommen als "konstruktiven Schritt", warnte aber, der Erfolg hänge vom vollen Engagement aller Parteien ab. Auch Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) sprach von "hoffnungsvollen Nachrichten". Deutschland sei bereit, die Menschen im Gazastreifen mit humanitärer Hilfe und beim Wiederaufbau zu unterstützen.

(Mitarbeit: ⁠Sudip Kar-Gupta und Dominique VidalonRedigiert von Scot W. StevensonBearbeitet von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)