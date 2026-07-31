Inflation zieht wieder an - "EZB-Zinserhöhung nach Sommerpause überfällig"

Berlin, 31. Jul (Reuters) - ⁠Im Zuge stark gestiegener Energiepreise zieht die Inflation im Euroraum wieder an und liefert der EZB Argumente für eine Zinserhöhung. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Juli um durchschnittlich 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das EU-Statistikamt am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. Im Juni war die Teuerungsrate auf 2,8 Prozent zurückgegangen, nachdem sie im Mai bereits auf 3,2 Prozent geklettert war. ‌Mit dem Wiederaufflammen des Iran-Krieges sind auch die Energiepreise zuletzt wieder kräftig gestiegen: Sie legten im Juli um 10,0 Prozent zu. Auch Dienstleistungen verteuerten sich spürbar - und zwar um 3,3 Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zuletzt eine Zinspause eingelegt, nachdem sie ⁠sich im Juni ⁠mit einer Erhöhung gegen die steigende Inflation gestemmt hatte. Sie verfehlt ihr Ziel einer Teuerungsrate von 2,0 Prozent derzeit klar und will unbedingt vermeiden, dass der Ölpreisschock das Preisgefüge nachhaltig durcheinanderbringt: Denn die vom Iran-Krieg angeheizten hohen Energiekosten für Verbraucher und Unternehmen bergen das Risiko, dass sich Löhne und Preise gegenseitig hochschaukeln und so die Inflation weiter antreiben.

"Je länger der Iran-Konflikt anhält, desto mehr werden Unternehmen die höheren Kosten an die Verbraucher weitergeben", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Er verweist darauf, dass die langfristigen Inflationserwartungen ‌der Konsumenten bereits über dem EZB-Ziel von zwei Prozent liegen: "Die Inflationsrisiken sind gestiegen. ‌Eine EZB-Zinserhöhung nach der Sommerpause ist überfällig", meint Krämer.

Das sehen auch andere Experten ähnlich. Sie rechnen damit, dass die Währungshüter um EZB-Präsidentin Christine Lagarde schon im September weiter an der Zinsschraube drehen werden, um dem Preisauftrieb Paroli zu bieten: "Die EZB kann gegen die angebotsseitig ausgelöste Inflation ⁠zwar derzeit nicht viel tun, die Zinsen muss sie trotzdem erneut anheben. Nur so wird sie die Inflationserwartungen in Schach halten ‌können", meint Sonja Marten, Chefvolkswirtin der DZ Bank.

EZB-Ratsmitglied Martin Kocher erklärte, ⁠man werde im Herbst auf Basis eingehender Daten Entscheidungen treffen, um die Inflation wieder auf das von der Notenbank angepeilte Ziel zurückzuführen. "Insbesondere die vergangenen Wochen haben gezeigt, wie schnell sich geopolitische Entwicklungen auf die Energiepreise und damit auf die Inflationsaussichten auswirken können", erläuterte der Chef der Oesterreichischen Nationalbank mit Blick auf das Wiederaufflammen des Nahost-Krieges.

WEGFALL DES ‌DEUTSCHEN TANKRABATTS TREIBT INFLATION

Die Daten der EZB weisen aus Sicht der ⁠KfW-Research-Ökonomin Stephanie Schoenwald allerdings auf einen stabilen Tariflohnausblick hin. ⁠Und auch die Absatzpreiserwartungen der Unternehmen haben sich demnach reduziert: "Daher erwarten wir, dass es über einen zweiten Zinsschritt der EZB im September hinaus keine weitere geldpolitische Straffung geben wird."

Ein Blick auf die einzelnen Länder der Euro-Zone zeigt, dass die Unterschiede mit Blick auf den Preisauftrieb sehr groß sind. So lag die Inflationsrate in Estland nur bei 2,0 Prozent. Beim ebenfalls im Baltikum gelegenen Litauen erreichte sie hingegen 5,6 Prozent. Und in dem im Januar in den gemeinsamen Währungsraum aufgenommenen Bulgarien ächzen die Bürger unter einer Teuerungsrate von 4,1 Prozent.

Deutschland lag im Juli mit 2,8 Prozent knapp unter dem Durchschnitt aller Euro-Länder. Doch im Juni hatte die Inflation nach der für europäische Vergleichszwecke berechneten Rate (HVPI) nur bei 2,4 Prozent gelegen. Ein Grund für ⁠das Anziehen der Inflation war hierzulande, dass der staatliche Tankrabatt am 30. Juni ausgelaufen ist. Er hatte die Preise an den Zapfsäulen zwei Monate lang gedrückt.

(Bericht von Reinhard Becker und Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)