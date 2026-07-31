IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel erhält Genehmigung der Bundesbehörden für das Nickelprojekt Crawford

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel erhält Genehmigung der Bundesbehörden für das Nickelprojekt Crawford

Highlights:

· Der Minister für Umwelt, Klimawandel und Natur hat eine positive Entscheidungserklärung für das Nickelprojekt Crawford des Unternehmens abgegeben.

· Das Nickelprojekt Crawford ist das erste Bergbauprojekt, das eine Entscheidungserklärung gemäß dem geänderten kanadischen Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung von 2019 erhalten hat.

· Das Projekt wird voraussichtlich rund 70 Milliarden Dollar zum kanadischen BIP beitragen und rund 185.000 Personenjahre an Beschäftigung sichern.

TORONTO, 31. Juli 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) hat vom Minister für Umwelt, Klimawandel und Natur eine positive Entscheidungserklärung für sein Nickelprojekt Crawford (Crawford) erhalten. Dies ist die erste Bergbaugenehmigung, die seit 2019 gemäß dem geänderten kanadischen Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (Impact Assessment Act) erteilt wurde, und schafft einen Präzedenzfall dafür, wie große Rohstoffprojekte den modernen kanadischen Regulierungsprozess durchlaufen.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: Die heutige Entscheidung würdigt die strategische Bedeutung einer verantwortungsvollen Erschließung der kritischen Mineralressourcen Kanadas in Partnerschaft mit allen Regierungsebenen und den indigenen Völkern unter Einhaltung strenger Umweltstandards. Ich bin sehr stolz auf unser Team, das diese wichtige Bundesgenehmigung in nur vier Jahren erwirkt und Crawford in weniger als sieben Jahren von der fünften Bohrung über die Machbarkeitsstudie bis zum heutigen Meilenstein vorangebracht hat - wesentlich schneller, als es bei Großprojekten üblicherweise erforderlich ist. Wir danken dem Minister und der Bundesregierung für ihre Unterstützung von Crawford und würdigen die gründliche Arbeit der kanadischen Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde. Wir freuen uns darauf, Crawford weiter voranzutreiben, um im Jahr 2027 eine Baugenehmigung zu erhalten.

Das Nickelprojekt Crawford wurde von der kanadischen Regierung an das Major Projects Office verwiesen und als eines der ersten Projekte ausgewählt, die im Rahmen des One Project, One Process-Konzepts der Provinz Ontario vorangetrieben werden sollen. Die Entscheidung liefert eine Vorlage dafür, wie Ressourcenprojekte von nationaler Bedeutung das kanadische Umweltverträglichkeitsprüfungssystem durchlaufen können, und ebnet den Weg für eine umfassendere Erschließung im gesamten Timmins-Nickeldistrikt.

Das Nickelprojekt Crawford ist ein Beispiel für Kanadas globale Führungsrolle im Bereich kritischer Mineralien, und die heutige Genehmigung ist ein Beweis für das Engagement unserer Regierung, Projekte zu genehmigen und unsere Genehmigungsverfahren so zu straffen, dass strenge Umweltstandards gewahrt bleiben und die Rechte der indigenen Völker respektiert werden. Auf diese Weise schaffen wir Investitionssicherheit für den kanadischen Bergbau hier in Ontario und im ganzen Land, damit wir eine Supermacht im Bereich kritischer Mineralien werden, Wirtschaftswachstum und Chancen schaffen und die Souveränität der Lieferkette für alle Kanadier stärken können. - Der ehrenwerte Tim Hodgson, Minister für Energie und natürliche Ressourcen.

Crawford wird voraussichtlich zum größten Nickelsulfid-Betrieb der westlichen Welt werden, Von Mansfield Consulting erstellte Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen - siehe Pressemitteilung vom 15. Oktober 2025

und zur einzigen Primärquelle für Chrom in Nordamerika. USGS Chrom 2026

Zusammen versorgen diese beiden Metalle kritische Lieferketten in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Edelstahl, Batterien für Elektrofahrzeuge und fortschrittliche Fertigung. Das Nickelprojekt Crawford untermauert zudem die umfassendere Vision von Canada Nickel, im Nordosten Ontarios einen CO-freien Industriecluster zu etablieren, wobei die innovativen Technologien des Unternehmens zur Kohlenstoffmineralisierung sowie Möglichkeiten der nachgelagerten Verarbeitung genutzt werden sollen.

Das Unternehmen hat bedeutende Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften geschlossen, darunter eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 20 Millionen Dollar durch die Taykwa Tagamou Nation - die größte bekannte Investition einer First Nation in ein Projekt für kritische Mineralien in Kanada (siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2024) - sowie einen umfangreichen Vertrag über Infrastrukturaufträge mit First Nations, die dem Wabun Tribal Council angehören, um eine langfristige wirtschaftliche Teilhabe zu fördern.

Eine von Mansfield Consulting erstellte unabhängige wirtschaftliche Analyse schätzt, dass das Nickelprojekt Crawford über die gesamte Lebensdauer der Mine etwa 70 Milliarden Dollar zum kanadischen BIP beitragen, etwa 185.000 Personenjahre an Beschäftigung sichern und erhebliche langfristige wirtschaftliche Aktivität in Nord-Ontario und ganz Kanada generieren wird. Die Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen basierte auf Informationen aus der im November 2023 veröffentlichten Machbarkeitsstudie des Unternehmens Quelle: Wood Mackenzie

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Nachdem die Entscheidungserklärung der Bundesregierung nun vorliegt, wird Canada Nickel die detaillierte Planung, die Projektfinanzierung sowie die Einholung der verbleibenden Genehmigungen auf Provinz- und Bundesebene vorantreiben, die für den geplanten Baubeginn erforderlich sind.

Über Canada Nickel

Canada Nickel Company treibt das Nickelprojekt Crawford voran, das sich im Timmins-Nickeldistrikt im Nordosten Ontarios befindet. Crawford wird voraussichtlich eines der weltweit größten Nickelsulfid-Projekte sein und ist darauf ausgelegt, kohlenstoffarmes Nickel zu produzieren, wobei firmeneigene Technologien zur Kohlenstoffmineralisierung zum Einsatz kommen, die eine dauerhafte Speicherung von Kohlenstoffdioxid ermöglichen. Das Unternehmen treibt zudem die Entwicklung des gesamten Timmins-Nickeldistrikts als sichere, langfristige Quelle für kritische Mineralien für Kanada und seine Verbündeten voran. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, CEO

Canada Nickel Company

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

Medienvertreter wenden sich bitte an:

Melanie Paradis, President

Texture Communications

E-Mail: melanie@yourtexture.com

Sydney Oakes Leiterin für indigene Beziehungen und Öffentlichkeitsarbeit

Canada Nickel Company

E-Mail: sydneyoakes@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Informationen gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen die Fähigkeit des Unternehmens, das Nickelprojekt Crawford zu finanzieren und zu realisieren, einschließlich der Weiterentwicklung der detaillierten Planung, der Projektfinanzierung und der Einholung der verbleibenden provinziellen und bundesstaatlichen Genehmigungen, die vor dem geplanten Baubeginn erforderlich sind; der voraussichtliche Zeitpunkt einer Baubeschlussfassung im Jahr 2027; die Fähigkeit des Unternehmens, das für die Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel bereitzustellen; die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von CO-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen; das Potenzial zur Etablierung eines CO-neutralen Industrieclusters im Nordosten Ontarios; sowie den geschätzten Beitrag von 70 Milliarden Dollar zum kanadischen BIP und rund 185.000 Personenjahre an Beschäftigung, auf die in der von einer unabhängigen Stelle erstellten Studie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen Bezug genommen wird. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Canada Nickel wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Crawford in Produktion genommen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen behördlichen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die anhaltende Unterstützung des Nickelprojekts Crawford durch Regierungen und indigene Gemeinschaften; die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsmaßnahmen; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die für den Abschluss der Erschließung erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten; zukünftige Metallpreise oder Projektkosten, die erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen könnten; die Verfügbarkeit alternativer Nickelquellen oder Ersatzstoffe; die tatsächliche Nickelgewinnungsrate; die Ergebnisse wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von Fachkräften sowie sonstige Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen, erforderlicher Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus welchem Grund auch immer als ungenau erweisen; zusätzliche, derzeit jedoch nicht vorhersehbare Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsphase zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Gewähr dafür, dass der Betrieb rentabel sein wird. Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Canada Nickel lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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