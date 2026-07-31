KI-Rally treibt Börsen - Dax schnuppert an Rekordhoch

Frankfurt, 31. Jul (Reuters) - ⁠Angetrieben von einem Comeback der KI-Aktien sind die europäischen Börsen am Freitag auf Höhenflug gegangen. Der Dax stieg bis zum Mittag um bis zu 1,1 Prozent auf 25.891 Punkte. Damit trennten ihn nur wenige Punkte von dem Anfang Juli markierten Rekordhoch. Der EuroStoxx50 zog um 1,2 Prozent auf 6421 Zähler an und markierte ebenso wie der deutsche Leitindex ein ‌Dreieinhalb-Wochen-Hoch.

Die Begeisterung der Anleger für Chipaktien kehrte nach ermutigenden Wachstumszahlen von Microsoft und Amazon zurück. Ein starkes Cloud-Wachstum und geringer als befürchtete Investitionsausgaben linderten die Sorgen der Anleger vor ausufernden Kosten für Künstliche Intelligenz (KI). Microsoft-Aktien schossen ⁠am Donnerstag um ⁠mehr als 15 Prozent in die Höhe. Amazon-Titel gewannen vorbörslich zwölf Prozent. "Künstliche Intelligenz bleibt ohne Zweifel der wichtigste strukturelle Wachstumstreiber der kommenden Jahre", sagte Serge Nussbaumer, Kapitalmarktexperte bei Maverix.

KI-COMEBACK TREIBT ASIEN - GEOPOLITIK BLEIBT BREMSKLOTZ

Besonders in Asien griffen die Anleger bei den zuletzt stark gefallenen Halbleiterwerten zu. Der südkoreanische Leitindex Kospi glänzte mit einem Rekordsprung um 17,9 Prozent. Der japanische Nikkei-Index legte um vier Prozent zu. In Taiwan stieg der Leitindex um acht Prozent. Der europäische ‌Technologieindex legte 1,3 Prozent zu. Größter Dax-Gewinner waren Infineon mit einem ‌Plus von rund sechs Prozent. Ob der Markt nun bereinigt und damit in der Lage ist, einen neuen Boden auszubilden, muss sich Strategen zufolge erst noch erweisen. "Die Hoffnung wächst aber, dass KI-Aktien nun genügend Risiko eingepreist haben könnten", sagte Jochen Stanzl, ⁠Chefmarktanalyst der Consorsbank.

Allerdings ist das geopolitische Umfeld ein Risikofaktor für die Börsen. "Das Pulverfass im Nahen Osten sorgt für hohe Ausschläge ‌am Energiemarkt, wo Händler im Stundentakt zwischen Eskalationsangst und ⁠Erleichterung schwanken", sagte ActivTrades-Analyst Frank Sohlleder. In Kombination mit der Furcht vor einer geldpolitischen Straffung der Fed im September bleibe die Volatilität hoch. Die anziehende Inflation bleibt ein Sorgenfaktor an den Börsen. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Euroraum im Juli um durchschnittlich 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

UNIVERSAL AUF ‌TALFAHRT - YEN-KURS UNTER BEOBACHTUNG

Auch die Berichtssaison in Europa lieferte weitere ⁠Impulse. Anleger zogen bei Puma angesichts einer anhaltenden Umsatzschwäche ⁠des Sportartikelherstellers den Stecker. Die Aktien fielen um bis zu 6,6 Prozent. Die sinkenden Umsätze verdeutlichten die Schwierigkeit, die Attraktivität der Marke wieder zu steigern, urteilten die Analysten von Jefferies. Sorgen über ein nachlassendes Wachstum im Streaming-Geschäft schickten die Aktien von Universal Music auf Talfahrt. Die Papiere des weltgrößten Musikkonzerns brachen an der Amsterdamer Börse um 23 Prozent ein. In deren Sog stürzten die Aktien des Großaktionärs Vivendi um 14 Prozent ab. Aktien von Credit Agricole gewannen 3,4 Prozent nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen.

Am Devisenmarkt hielten die Anleger Ausschau nach Yen-Interventionen Japans, nachdem die Notenbank (BOJ) die Zinsen stabil gehalten hatte. Am Donnerstag hatte die japanische Währung bis ⁠zu 3,6 Prozent zugelegt. Insidern zufolge hatten die Behörden mit Yen-Käufen und Dollar-Verkäufen am Devisenmarkt eingegriffen, um die schwache Landeswährung zu stützen.

(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)