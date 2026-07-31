Linde profitiert von starker Nachfrage aus der Chip-Branche

Die starke Nachfrage aus der Elektronikindustrie beflügelt das Geschäft des weltgrößte Industriegasekonzerns Linde. Der Umsatz des amerikanisch-deutschen Unternehmens sprang im zweiten Quartal um neun Prozent auf 9,3 Milliarden Dollar nach oben, wie Linde am Freitag in Woking ‌bei London mitteilte. Mit Elektronik-Herstellern, zu denen auch die Chipindustrie zählt, machte Linde allein 18 Prozent mehr Umsatz. Am stärksten wuchs der Umsatz ⁠in der ⁠Region Asien-Pazifik mit 13 Prozent. Auf dem größten Markt Amerika und in Europa waren es jeweils sieben Prozent.

Der bereinigte operative Gewinn stieg um sieben Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar und traf damit die Erwartungen von Analysten, die bereinigte Umsatzrendite ging damit leicht auf 29,5 (2025: 30,0) Prozent zurück.

Mit ‌einem der weltgrößten Chip-Konzerne kommt Linde gleich zweifach ‌ins Geschäft: Für dessen Fabrik in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona baut und betreibt Linde für eine Milliarde Dollar zwei weitere Luft-Zerleger und liefert Stickstoff, Sauerstoff und ⁠Argon. Das Joint Venture Linde LienHwa investiert 800 Millionen Dollar in Taiwan, ‌um den selben Kunden mit Gasen ⁠zu beliefern. Linde-Chef Sanjiv Lamba sagte am Freitag, der Konzern habe nun im Gase-Geschäft einen Auftragsbestand von 8,1 Milliarden Dollar, in der Anlagenbau-Sparte - die in Pullach bei München sitzt - kommen Aufträge über weitere ‌3,0 Milliarden Dollar hinzu. Linde ⁠Engineering steigerte den Umsatz im zweiten ⁠Quartal um 13 Prozent.

Linde grenzte die Gewinnprognose für das Gesamtjahr ein: Das Ergebnis je Aktie soll 2026 zwischen 17,70 und 17,90 Dollar liegen, acht bis neun Prozent höher als im vergangenen Jahr. Bisher lag die Untergrenze bei 17,60 Dollar. Dafür seien nun Investitionen von 5,5 bis 6,0 Milliarden Dollar geplant, 500 Millionen mehr als bisher. Im laufenden dritten Quartal werde das Gewinnwachstum mit sechs bis acht Prozent etwas geringer ⁠ausfallen.