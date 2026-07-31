Mehr Optimismus in ostdeutscher Wirtschaft

DRESDEN (dpa-AFX) - Viele Unternehmen in Ostdeutschland beurteilen ihre Geschäfte wieder optimistischer. Wie das Ifo Institut in Dresden mitteilte, ist der Geschäftsklimaindex erneut gestiegen: von 88,1 Punkten im Juni auf 89,1 im Juli. Demnach senkten die befragten Unternehmen zwar ihre Einschätzungen für die laufenden Geschäfte leicht ab, äußerten sich aber deutlich zuversichtlicher mit Blick auf den künftigen Geschäftsverlauf.

Vor allem im Verarbeitenden Gewerbe und dem Handel verbesserte sich das Geschäftsklima demnach erheblich, aber auch im Bauhauptgewerbe hat sich die Stimmung verbessert. Dagegen wurde im Dienstleistungssektor ein leichter Rückgang verzeichnet.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland beruht auf rund 1.700 Meldungen von Unternehmen aus Industrie, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe. Er gilt als wichtiger Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung./hum/DP/mis