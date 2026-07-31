Merck KGaA - Die nächste Schaltstelle!
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Die nächste Schaltstelle!
„Die Kurve bekommen“ titelten wir Anfang Juni in Bezug auf die Merck-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 8. Juni). Seither hat der im Bereich der 100er-Marke ausgebildete Doppelboden seine Wirkung entfaltet. Aus der unteren Umkehr lässt sich rein rechnerisch ein Kursziel von 160 EUR ableiten. An dieser Stelle wird es interessant, denn das sich ergebende Anschlusspotenzial reicht aus, um die nächsten beiden charttechnischen Trigger auszulösen. Gemeint sind die Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 139,21 EUR) sowie der Bruch des seit 2021 etablierten Abwärtstrends (akt. bei 147,37 EUR). Vor allem der Bruch des langfristigen Abwärtstrends würde die Ambitionen der Bullen nochmals unterstreichen. Entsprechend definieren wir das Überspringen dieser Hürde als entscheidenden Katalysator, um das zuvor angeführte Kursziel tatsächlich auszuschöpfen. Dabei helfen möglicherweise die trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke nach Levy, die jeweils freundlich zu interpretieren sind. Im Ausbruchsfall kann der Stopp für bestehende Engagements auf das Niveau der 38-Monats-Glättung nachgezogen werden.
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„Die Kurve bekommen“ titelten wir Anfang Juni in Bezug auf die Merck-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 8. Juni). Seither hat der im Bereich der 100er-Marke ausgebildete Doppelboden seine Wirkung entfaltet. Aus der unteren Umkehr lässt sich rein rechnerisch ein Kursziel von 160 EUR ableiten. An dieser Stelle wird es interessant, denn das sich ergebende Anschlusspotenzial reicht aus, um die nächsten beiden charttechnischen Trigger auszulösen. Gemeint sind die Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 139,21 EUR) sowie der Bruch des seit 2021 etablierten Abwärtstrends (akt. bei 147,37 EUR). Vor allem der Bruch des langfristigen Abwärtstrends würde die Ambitionen der Bullen nochmals unterstreichen. Entsprechend definieren wir das Überspringen dieser Hürde als entscheidenden Katalysator, um das zuvor angeführte Kursziel tatsächlich auszuschöpfen. Dabei helfen möglicherweise die trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke nach Levy, die jeweils freundlich zu interpretieren sind. Im Ausbruchsfall kann der Stopp für bestehende Engagements auf das Niveau der 38-Monats-Glättung nachgezogen werden.
Merck KGaA (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Merck KGaA
Quelle: LSEG, tradesignal²
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