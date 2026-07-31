Microsoft & Meta im Quartals-Check: Zahlt sich der gigantische KI-Hype aus?

Die Quartalszahlen von Microsoft und Meta sind da! Wie entwickeln sich die Cloud-Sparte Azure, die Copilot-Nutzerzahlen und das Werbegeschäft von Meta? Und vor allem: Rechnen sich die gigantischen Milliarden-Investitionen (CapEx) in Künstliche Intelligenz wirklich?



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► Darum geht's im Video:

In diesem Video analysieren Richard "Richy" Dittrich (Börse Stuttgart) und Tobias Kramer (DZB Portfolio) die aktuellen Quartalsergebnisse der Tech-Giganten Microsoft und Meta. Tobias teilt seine Einschätzung zur Bewertung der Microsoft-Aktie und diskutiert die immensen Investitionssummen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Open-Source-Strategie von Meta (Llama) im Vergleich zum Bezahlmodell von Microsoft Copilot.



Timestamps:

00:00 ► Wall Street Reaktionen: Microsoft vs. Meta

01:14 ► Portfolio Award 2026: Ordnung im ETF-Dschungel

07:58 ► Microsoft-Aktie: Warum Tobias Kramer jetzt eingestiegen ist

09:27 ► Azure & Copilot: KI-Wachstum oder clevere Lizenzen?

11:08 ► Microsoft Quartalszahlen: Erwartungen deutlich übertroffen

15:09 ► Milliarden für KI (CapEx): Problemfall Abschreibungen

20:43 ► KI-Flaschenhals Energie: Bremst die Stromversorgung den Boom?

33:25 ► Meta-Aktie im Check: Top Werbe-Umsatz, aber Kursrutsch

35:52 ► Metas KI-Ausgaben: Warum Tobias Kramer skeptisch bleibt

40:39 ► Meta vs. Alphabet (Google): Welches Geschäftsmodell siegt?

46:43 ► Fazit & Ausblick: Altersvorsorge nicht vergessen!



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🕐 Das Video wurde am 31.07.2026 um 19:45 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

WKN: A0RPWH | ISIN: IE00B4L5Y983

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a0rpwh-ishares-core-msci-world-ucits-etf-usd-acc



Alphabet Inc. (Google)

WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6f-alphabet-a



Amazon.com Inc.

WKN: 906866 | ISIN: US0231351067

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazoncom



Apple Inc.

WKN: 865985 | ISIN: US0378331005

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/865985-apple



BYD Co. Ltd.

WKN: A0M4W9 | ISIN: CNE100000296

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a0m4w9-byd-h



Meta Platforms Inc.

WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1jwvx-meta-platforms



Microsoft Corp.

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft



Nvidia Corp.

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia



SAP SE

WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/716460-sap



Sony Group Corp.

WKN: 853687 | ISIN: JP3435000009

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/853687-sony-group