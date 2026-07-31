Nebenbuhler für Rheinmetall bei Leonardos Geschäft mit Militär-Lkw

Rom, 31. ⁠Jul (Reuters) - Rheinmetall ist nicht länger einziger Gesprächespartner der italienischen Rüstungsschmiede Leonardo für eine Übernahme von Teilen des Geschäfts mit Militär-Lkw. Leonardo führe zwar weiterhin unverbindliche Gespräche mit dem Düsseldorfer Konzern über ‌einen Kauf des Geschäfts, das Leonardo seinerseits vom italienischen Nutzfahrzeugbauer Iveco übernommen hatte, sagte Finanzchef Giuseppe Aurilio am Freitag. ⁠Rheinmetall hatte ⁠Ende Juli 2025 mitgeteilt, exklusive Gespräche mit dem Partner Leonardo über eine Übernahme zu führen. Es habe eine Abmachung zwischen den beiden Konzernen gegeben, die aber nicht bindend gewesen sei, fügte nun Aurilio hinzu. Ein Verkauf sei aber ‌nur eine von mehreren Optionen für das ‌Geschäft, das wachse und profitabel sei. Es gebe auch Anfragen anderer Interessenten für das Geschäft mit Militär-Lastwagen, sagte der neue Leonardo-Chef ⁠Lorenzo Mariani.

Mariani war als Nachfolger von Roberto Cingolani an die ‌Leonardo-Spitze gerückt. Cingolani hatte in seiner ⁠Amtszeit unter anderem ein milliardenschweres Gemeinschaftsunternehmen mit Rheinmetall zum Bau von Panzern angeschoben. In seiner Amtszeit hatten auch die Gespräche über einen Verkauf der Militär-Lastwagen an ‌Rheinmetall begonnen. Diese hatten sich ⁠jedoch verzögert. Nun aber ist ⁠Mariani am Ruder. Rheinmetall hatte zuletzt Anfang Juli erklärt, der Konzern befinde sich weiter "in guten und vertrauensvollen Gesprächen" mit Leonardo: "Zu Ergebnissen werden wir uns zu gegebener Zeit äußern."

Leonardo hatte zuletzt seine Jahresprognose angehoben, die nun auch das Iveco-Lastwagengeschäft enthält. Der Konzern hatte unter anderem den Auftragseingang im Halbjahr deutlich gesteigert.

(Bericht von Giulia Segreti, bearbeitet von Matthias Inverardi, ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)