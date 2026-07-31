Neue Flächenbrände in Griechenland - Entspannung in Frankreich und Spanien

Bordeaux/Athen/Madrid, 31. ⁠Jul (Reuters) - Während die Feuerwehr bei der Bekämpfung der Waldbrände in Frankreich und Spanien wichthige Erfolge erzielt hat, sind am Freitag in Griechenland neue Feuer aufgeflammt. In der Region Böotien nordwestlich von Athen mussten Anwohner und Touristen in Sicherheit gebracht werden, teilweise ‌über das Meer mit Booten der Küstenwache und von Fischern. Auf der Insel Kreta kämpften die Einsatzkräfte gegen eine 15 Kilometer lange Feuerfront. Starke Winde ⁠mit Böen ⁠von bis zu 115 Kilometern pro Stunde erschwerten die Löscharbeiten, sagte der stellvertretende regionale Zivilschutzchef Giorgos Tsapakos. Nach Schätzungen des Roten Kreuzes wurden allein auf Kreta rund 2000 Urlauber in Sicherheit gebracht.

In Südwestfrankreich hoben die Behörden die Evakuierungsanordnungen für zwölf Bezirke nahe Bordeaux auf, nachdem ein Großbrand unter Kontrolle gebracht worden ‌war. Damit konnten 144.000 von mehr als 220.000 ‌Evakuierten in ihre Häuser zurückkehren, teilte die Präfektin des Départements Gironde, Sophie Brocas, mit.

In Spanien hatte die Regierung den nationalen Notstand für Madrid und die zentralspanische Provinz Avila ⁠am Donnerstag beendet. Dennoch blieben die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft, da in anderen Landesteilen ‌wie in der Nähe der portugiesischen Grenze ⁠weiterhin Brände wüteten und Tausende Menschen ihre Häuser noch nicht wieder betreten durften.

Europa erlebt in diesem Sommer beispiellose Hitzewellen, die die Vegetation austrocknen und die Gefahr von Flächenbränden stark erhöhen. Wissenschaftlichen Studien zufolge ist ‌Europa der sich am schnellsten erwärmende Kontinent ⁠der Erde. Daten des Reuters Climate ⁠Monitor zeigten für Freitag eine Durchschnittstemperatur, die 3,3 Grad Celsius über dem historischen Normalwert der Jahre 1961 bis 1990 lag. Experten äußerten sich zudem besorgt über die gesundheitlichen Folgen der Brände. Der Rauch setze Millionen von Menschen gefährlichem Feinstaub aus, der Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen könne.

(Bericht von Yves Herman, Sarah Meyssonnier, Inti Landauro, Kate Abnett, Lefteris Papadimas, David Latona, Emma Pinedo, Michael Gore, Violeta Santos Moura und Antoine Demaison, Juliette Jabkhiro, Elizabeth Pineau und ⁠Corina Pons; bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)