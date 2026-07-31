Neuer RBI-Chef pocht auf mehr Rendite und forciert Russland-Ausstieg

- von Alexandra ⁠Schwarz-Goerlich

Wien, 31. Jul (Reuters) - Der neue Chef der Raiffeisen Bank International (RBI), Michael Höllerer, will das österreichische Geldhaus auf mehr Wachstum und eine höhere Rendite trimmen. Die Altlasten lägen hinter der Bank, die Kapitalbasis sei stark und die Bilanz gesund, sagte Höllerer am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Das Kerngeschäft der Bank erwirtschafte derzeit eine Eigenkapitalrendite von 13 Prozent. "Das ist nicht genug", betonte der Manager, der das Amt ‌Anfang Juli von Johann Strobl übernommen hatte. Höllerer hat den Großteil seiner Karriere in der Raiffeisen-Gruppe verbracht und war zuvor unter anderem RBI-Finanzchef sowie Mitglied des Aufsichtsrats gewesen. Die Verbesserung der Profitabilität habe höchste Priorität, betonte er. Die RBI werde ⁠die Effizienz, die Ausgaben ⁠und die Kapitalallokation genau auf den Prüfstand stellen.

Zum Start des neuen Chefs präsentierte die Bank einen Gewinnsprung. Das Konzernergebnis ohne das Geschäft in Russland stieg um knapp 63 Prozent auf 499 Millionen Euro. Inklusive des Russland-Geschäfts lag der Gewinn bei 786 Millionen Euro, nach einem Verlust von 557 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten der Erste Group erklärten, die Zahlen ohne Russland hätten die Erwartungen übertroffen. Die RBI-Aktie legte leicht auf 58,20 Euro zu.

RUSSLAND-AUSSTIEG BLEIBT ZENTRALES ZIEL

Ein besonderer Fokus liegt weiterhin auf dem international stark ‌beachteten Rückzug aus Russland. Als größte westliche Bank in dem Land prüft die ‌RBI seit Kriegsbeginn einen Ausstieg. Ein Abbau des Geschäfts bleibe das Basisszenario, sagte Höllerer. Das Kreditvolumen sei seit Beginn des Krieges um 80 Prozent geschrumpft, die Einlagen um 40 Prozent. Zugleich betonte der RBI-Chef, dass die Bank an einem Verkauf der russischen Tochter festhalte, auch wenn ⁠es schwierig sei, die nötigen Genehmigungen zu erhalten. "Wir müssen es weiter versuchen, und wir werden uns noch mehr anstrengen". Er habe sein ‌Team angewiesen, die Bemühungen in diesem Bereich zu verdoppeln. Ein Ausstieg ⁠bleibe ein zentraler Bestandteil der künftigen Strategie.

Im Streit um in Russland eingezogene Gelder machte die RBI derweil ernst. Die Bank hatte am Donnerstag in Wien eine Schadenersatzklage über 3,15 Milliarden Euro gegen die russische Firma Rasperia eingereicht. Die Summe setze sich aus den in Russland beschlagnahmten 2,4 Milliarden Euro sowie Zinsen und entgangenen Gewinnen zusammen. Die ‌RBI will damit auf eingefrorene österreichische Vermögenswerte der Rasperia – Aktien des ⁠Baukonzerns Strabag – zugreifen. Höllerer stellte klar, dass die Bank ⁠nicht beabsichtige, Strabag-Aktionär zu werden. Die Papiere sollten verkauft werden, die RBI habe es auf den Erlös abgesehen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Bank vor Gericht Erfolg haben werde. Die Erlöse könnten dann binnen sechs bis zwölf Monaten zufließen. Was mit den potenziellen Erlösen geschehen soll, ließ Höllerer noch offen. Auch eine Sonderdividende komme infrage.

Höllerer kündigte an, im Februar kommenden Jahres auf einem Kapitalmarkttag die neue Strategie im Detail vorzustellen. Er sehe Potenzial, in Mittel- und Südosteuropa schneller zu wachsen, zudem biete das Geschäft mit mittelständischen Firmen sowie die Vermögensverwaltung große Chancen. Auch bei den jüngsten Zukäufen sieht der Vorstandschef das Institut auf Kurs. Bei der geplanten Übernahme der Addiko Bank sei die Mindestannahmeschwelle mit einer Beteiligung von gut 56 Prozent ⁠überschritten worden, nun würden die behördlichen Freigaben angestrebt. Der Abschluss der Übernahme von BBVA Garanti in Rumänien werde für Anfang Oktober erwartet.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)