OMV übertrifft Erwartungen - Gewinnsprung dank hoher Ölpreise

Wien, 31. ⁠Jul (Reuters) - Der österreichische Energiekonzern OMV hat im zweiten Quartal dank gestiegener Öl- und Gaspreise mehr verdient als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (CCS) kletterte um 65 Prozent auf 1,71 Milliarden ‌Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 1,66 Milliarden Euro gerechnet. Der bereinigte Konzernüberschuss (CCS) hat ⁠sich auf ⁠929 Millionen Euro weit mehr als verdoppelt und übertraf damit ebenfalls die Markterwartungen von 820 Millionen Euro. Mit der Vorlage der Quartalszahlen verabschiedet sich Konzernchef Alfred Stern, der die Führung Ende des Monats an seine Nachfolgerin, die frühere BP-Managerin ‌Emma Delaney, übergibt.

Alle drei Geschäftsbereiche trugen ‌zu dem Gewinnsprung bei. In der größten Sparte, der Öl- und Gasförderung, stieg das operative Ergebnis um 50 Prozent auf 885 Millionen ⁠Euro. Gestiegene Preise glichen hier geringere Verkaufsmengen infolge des Nahost-Konflikts ‌mehr als aus. Im Kraftstoffgeschäft führten ⁠höhere Raffineriemargen und eine bessere Auslastung zu einem Ergebnis von 446 Millionen Euro. Die Chemiesparte verdoppelte ihr Ergebnis dank höherer Olefin-Preise und des neuen Gemeinschaftsunternehmens Borouge International ‌nahezu auf 429 Millionen Euro.

Für ⁠2026 rechnet der Konzern mit ⁠einem Brent-Ölpreis zwischen 85 und 95 Dollar je Barrel. Die Gesamtproduktion wird zwischen 280.000 und 290.000 Barrel Öläquivalent pro Tag erwartet, abhängig von der weiteren Entwicklung an der wichtigen Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus. Die europäische Raffineriemarge soll bei rund 20 Dollar je Barrel liegen, die Auslastung der dortigen Anlagen bei über 90 Prozent.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, ⁠redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)