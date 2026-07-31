Original-Research: Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH

31.07.2026 / 08:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A2YNT30

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      31.07.2026
     Kursziel:                  EUR 204,50 (bislang: EUR 193,40)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Bestätigung der strukturellen Ertragsverbesserung

Alzchem hat im ersten Halbjahr 2026 erneut gezeigt, dass die Transformation
zu einem stärker Spezialchemie-orientierten Geschäftsmodell zu strukturellem
Wachstum und steigenden Margen führt. Besonders überzeugend waren erneut das
Wachstum und die Profitabilität des Segments Specialty Chemicals, die
gestiegene Cash Conversion Rate und die zeitplanmäßige Umsetzung sämtlicher
Kapazitätserweiterungsmaßnahmen. Die Guidance für 2026e ist nach unserer
Einschätzung erreichbar und enthält rechnerisch sogar einen Puffer. Wir
heben unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel
(Base-Case-Szenario) auf EUR 204,50 von zuletzt EUR 193,40 je Aktie (+5,7%)
an und bestätigen angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance (ohne
Berücksichtigung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden) von 32,9% unser
Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG.

Erneut verbesserten sich im ersten Halbjahr 2026 die Ergebniskennzahlen
stärker als der Umsatz, wobei die fortgesetzte Verschiebung des Produktmixes
in Richtung margenstarker Spezialchemikalien den zentralen Ergebnistreiber
darstellte. So stieg im ersten Halbjahr 2026 der Konzernumsatz preis- und
mengenbedingt um 5,7% auf EUR 303,9 Mio., während das EBITDA auf EUR 64,5
Mio. (+14,2% YoY) und das EBIT auf EUR 50,3 Mio. (+15,7% YoY)
überproportional zulegten. Die EBITDA-Marge verbesserte sich damit auf 21,2%
von 19,6% (+160 bps). Die Margenausweitung beruhte nicht auf einmaligen
Ergebnisbeiträgen, sondern auf einer Kombination aus günstigerem Produktmix,
höheren Absatzmengen, erfolgreichen Preisanpassungen und den bereits aus den
Vorquartalen bekannten Skaleneffekten im Segment Specialty Chemicals.

Das Segment Specialty Chemicals setzte seinen strukturellen Wachstumskurs
fort. Der Umsatz erhöhte sich im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 214,3 Mio.
(+10,1% YoY). Damit wurden 70,5% (Vj.: 67,7%) des Konzernumsatzes im
Spezialchemiegeschäft generiert. Noch deutlicher ist die Konzentration auf
Ergebnisebene: mit einem EBITDA von EUR 64,1 Mio. (+18,9% YoY) wurden
rechnerisch fast 99% des Konzern-EBITDA im Segment Specialty Chemicals
erwirtschaftet. Damit stieg die EBITDA-Marge des Segments von bereits hohen
27,7% im vergleichbaren Vorjahreszeitraum weiter auf nunmehr 29,9%. Die
überproportionale Ergebnisentwicklung belegt, dass die strategische
Transformation von wettbewerbsintensiveren Grund- und Zwischenprodukten hin
zu hochwertigen Ingredients und spezialisierten Nischenprodukten zunehmend
in den Konzernkennzahlen sichtbar wird.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=9e562b7659cd5fea4a55d4357a7b0fd5

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=1cc69360-8ca2-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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