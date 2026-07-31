Original-Research: AMAG Austria Metall AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG 31.07.2026 / 16:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG Unternehmen: AMAG Austria Metall AG ISIN: AT00000AMAG3 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.07.2026 Kursziel: 34,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Q2: Ertragsdynamik hält an - Guidance angehoben AMAG hat gestern die Zahlen zu Q2/26 vorgelegt und die Guidance angehoben. [Tabelle] Deutlich zweistelliges Wachstum: Getragen von höheren Aluminiumpreisen (Q2: +43% yoy; LME) und einer deutlichen Absatzmengensteigerung des Segments Walzen in den strategisch wichtigen Märkten Automobil, Wärmetauscher und Luftfahrt erzielte AMAG in Q2 einen kräftigen Anstieg des Konzernerlöses auf 446,9 Mio. EUR (+16,1% yoy). Der Segementumsatz Walzen legte sogar deutlich überproportional auf rund 340,6 Mio. EUR zu (+24,8% yoy) und machte in Q2 mehr als Dreiviertel der Gesamterlöse des Konzerns aus. Zugleich markierte das Orderbuch des Walzsegments den dritten Anstieg in Folge und rangiert mit rund 95 Tsd. Tonnen weiterhin leicht oberhalb der konzerneigenen Zielspanne. Logistikbedingte Absatzverschiebungen im Segment Metall (ca. 9 Tsd. Tonnen) bremsten die starke Topline-Entwicklung sogar noch etwas aus und mündeten hier in einem Erlösrückgang auf knapp 64,2 Mio. EUR (-13,8% yoy). Erwartet positiv entwickelte sich dagagen das Segment Gießen (+14,1% yoy auf 40,4 Mio. EUR). EBITDA erneut überproportional verbessert: Ergebnisseitig schlug sich die zum Ende des Quartals erfolgte Korrektur des Alumniumpreises zwar in negativen Prolongations-erlösen im Zusammenhang mit der Metallbestandssicherung sowie einem negativen Bewertungseffekt nieder (-23,0 Mio. EUR vs. Q2/25), sodass das operative Ergebnis in Q2 nicht an den noch stärkeren Wert zum Jahresauftakt heranreichte (EBITDA Q1/26: 57,1 Mio. EUR). Nichtsdestotrotz lag das EBITDA mit 44,0 Mio. EUR (MONe: 44,9 Mio. EUR) im Rahmen der Erwartungen. Aufgrund einer höheren Kapitalbindung insbesondere aus Vorräten am Standort Ranshofen fiel der Free Cashflow auf Halbjahressicht mit -76,0 Mio. EUR (Vj.: +49,1 Mio. EUR) temporär dagegen noch spürbar negativ aus, sodass wir auf Gesamtjahressicht nun nicht mehr mit einem positiven FCF rechnen. Guidance angehoben: Ungeachtet dessen unterstreicht die operative Stärke AMAGs in einem von zahlreichen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld u.E. einmal mehr die hohe Resilienz des Unternehmens. Wenngleich wir bereits am oberen Ende des bisher avisierten EBITDA-Korridors (150-180 Mio. EUR) positioniert waren, überrascht uns die nun erfolgte Anhebung und Eingrenzung der Guidance-Spanne auf 170 bis 190 Mio. EUR dennoch positiv. Fazit: Die Ertragsdynamik AMAGs hielt in Q2 unvermindert an und beruht auf einer breiten Basis aus Produktivitätssteigerungen, Optimierungen im Produktmix, Kosten-disziplin sowie einem Absatzrekord im Segment Walzen. Wir sehen die mannigfaltigen Stärken des Unternehmens weiterhin nicht ausreichend im Kurs reflektiert und bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 34,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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