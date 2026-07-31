Original-Research: AMAG Austria Metall AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: AMAG Austria Metall AG - von Montega AG

31.07.2026 / 16:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu AMAG Austria Metall AG

     Unternehmen:               AMAG Austria Metall AG
     ISIN:                      AT00000AMAG3

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      31.07.2026
     Kursziel:                  34,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q2: Ertragsdynamik hält an - Guidance angehoben

AMAG hat gestern die Zahlen zu Q2/26 vorgelegt und die Guidance angehoben.

[Tabelle]

Deutlich zweistelliges Wachstum: Getragen von höheren Aluminiumpreisen (Q2:
+43% yoy; LME) und einer deutlichen Absatzmengensteigerung des Segments
Walzen in den strategisch wichtigen Märkten Automobil, Wärmetauscher und
Luftfahrt erzielte AMAG in Q2 einen kräftigen Anstieg des Konzernerlöses auf
446,9 Mio. EUR (+16,1% yoy). Der Segementumsatz Walzen legte sogar deutlich
überproportional auf rund 340,6 Mio. EUR zu (+24,8% yoy) und machte in Q2
mehr als Dreiviertel der Gesamterlöse des Konzerns aus. Zugleich markierte
das Orderbuch des Walzsegments den dritten Anstieg in Folge und rangiert mit
rund 95 Tsd. Tonnen weiterhin leicht oberhalb der konzerneigenen Zielspanne.
Logistikbedingte Absatzverschiebungen im Segment Metall (ca. 9 Tsd. Tonnen)
bremsten die starke Topline-Entwicklung sogar noch etwas aus und mündeten
hier in einem Erlösrückgang auf knapp 64,2 Mio. EUR (-13,8% yoy). Erwartet
positiv entwickelte sich dagagen das Segment Gießen (+14,1% yoy auf 40,4
Mio. EUR).

EBITDA erneut überproportional verbessert: Ergebnisseitig schlug sich die
zum Ende des Quartals erfolgte Korrektur des Alumniumpreises zwar in
negativen Prolongations-erlösen im Zusammenhang mit der
Metallbestandssicherung sowie einem negativen Bewertungseffekt nieder (-23,0
Mio. EUR vs. Q2/25), sodass das operative Ergebnis in Q2 nicht an den noch
stärkeren Wert zum Jahresauftakt heranreichte (EBITDA Q1/26: 57,1 Mio. EUR).
Nichtsdestotrotz lag das EBITDA mit 44,0 Mio. EUR (MONe: 44,9 Mio. EUR) im
Rahmen der Erwartungen. Aufgrund einer höheren Kapitalbindung insbesondere
aus Vorräten am Standort Ranshofen fiel der Free Cashflow auf
Halbjahressicht mit -76,0 Mio. EUR (Vj.: +49,1 Mio. EUR) temporär dagegen
noch spürbar negativ aus, sodass wir auf Gesamtjahressicht nun nicht mehr
mit einem positiven FCF rechnen.

Guidance angehoben: Ungeachtet dessen unterstreicht die operative Stärke
AMAGs in einem von zahlreichen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld u.E.
einmal mehr die hohe Resilienz des Unternehmens. Wenngleich wir bereits am
oberen Ende des bisher avisierten EBITDA-Korridors (150-180 Mio. EUR)
positioniert waren, überrascht uns die nun erfolgte Anhebung und Eingrenzung
der Guidance-Spanne auf 170 bis 190 Mio. EUR dennoch positiv.

Fazit: Die Ertragsdynamik AMAGs hielt in Q2 unvermindert an und beruht auf
einer breiten Basis aus Produktivitätssteigerungen, Optimierungen im
Produktmix, Kosten-disziplin sowie einem Absatzrekord im Segment Walzen. Wir
sehen die mannigfaltigen Stärken des Unternehmens weiterhin nicht
ausreichend im Kurs reflektiert und bestätigen die Kaufempfehlung und das
Kursziel von 34,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=6a1e994a35c086445fa17bee6fa1afcc

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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