Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: TAKKT AG - von Montega AG

31.07.2026 / 10:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu TAKKT AG

     Unternehmen:               TAKKT AG
     ISIN:                      DE0007446007

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      31.07.2026
     Kursziel:                  4,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Q2 zeigt Stabilisierung - Hoffnung auf Turnaround in H2

TAKKT hat gestern den Halbjahresbericht vorgelegt und eine
Analystenkonferenz abgehalten. Das Management bestätigte die bisherige
Guidance.

Verbesserung des Geschäftsmomentums in Q2: Nachdem TAKKT in Q1 einen
zweistelligen Umsatzrückgang (-10,8%) auf Euro-Basis und auch einen
organischen Umsatzrückgang um 6,7% verzeichnete, sieht das Q2 (-5,1%;
organisch: -4,1%) etwas erfreulicher aus. Das amerikanische
Büromöbelgeschäft konnte sogar im Umsatz wie im Ergebnis zulegen. Für das
europäische Kerngeschäft Industrial&Packaging berichtet der Vorstand von
sich sukzessive verbessernden Auftragseingängen in den meisten Ländern.
Dagegen hält die Umsatzerosion im Segment Foodservice an, die durch den
Ausstieg aus dem Projektgeschäft sogar zweistellig ausfiel. Mit
Unterstützung durch eine verbesserte Rohertragsmarge konnte in Q2 sogar die
um Einmaleffekte bereinigte EBITDA-Marge gesteigert werden.

[Tabelle]

Frühindikatoren geben Hoffnung für H2: Für eine deutliche Verbesserung des
Umfelds in der zweiten Jahreshälfte spricht eine Aufhellung des
Frühindikators Manufacturing PMI, der im Juli 2026 expansives Territorium
erreichte (Deutschland: 52,2; Eurozone: 52,0). Auch der für das Segment FS
relevante Restaurant Performance Index (RPI) befand sich im Juni wieder
knapp im expansiven Bereich. Die hohen Energiepreise sowie der Stellenabbau
in der Autoindustrie stellen dagegen belastende Faktoren dar.

Verstärktes Managementteam: Durch die Berufung des vertriebserfahrenen
Managers Helmar Hipp (zuvor Division Head I&P, zuvor Zwilling J.A. Henckels
und Cyberport) in den Vorstand wird einerseits der kontinuierliche
Umbauprozeß im Kerngeschäft unterstützt und andererseits erhält CEO Andreas
Weishaar den Freiraum, sich stärker auf die Konzernentwicklung zu
konzentrieren. Dies ist aus unserer Sicht sehr wünschenwert, weil wir TAKKT
nicht als 'best owner' des Geschäfts mit Displays sowie Food Service
Equipment ansehen und eine Trennung von diesen Aktivitäten begrüßen würden.
Zum Ende Juni 2026 gelang bereits die Veräußerung des unprofitablen
europäischen Anbieters XXL Horeca (~15 Mio. EUR Jahresumsatz). Mittelfristig
erwarten wir einen Ausbau des profitablen Kerngeschäfts I&P.

Fazit: Wir sind weiterhin der Ansicht, dass das Unternehmen in H2 die
Umsatzentwicklung auf Basis des aktuellen Konzernportfolios stabilisieren
wird und die Managementguidance auf FY-Basis erreichen kann. Darüber hinaus
erwarten wir mittelfristig eine Fokussierung auf das profitable europäische
Kerngeschäft I&P mit den Kernmarken kaiserkraft und ratioform. Wir
bekräftigen unser Anlageurteil Kaufen bei unverändertem Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=1324cd7ca2b43613b63d7506a1942470

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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