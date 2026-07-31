Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: TAKKT AG - von Montega AG 31.07.2026 / 10:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu TAKKT AG Unternehmen: TAKKT AG ISIN: DE0007446007 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.07.2026 Kursziel: 4,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Q2 zeigt Stabilisierung - Hoffnung auf Turnaround in H2 TAKKT hat gestern den Halbjahresbericht vorgelegt und eine Analystenkonferenz abgehalten. Das Management bestätigte die bisherige Guidance. Verbesserung des Geschäftsmomentums in Q2: Nachdem TAKKT in Q1 einen zweistelligen Umsatzrückgang (-10,8%) auf Euro-Basis und auch einen organischen Umsatzrückgang um 6,7% verzeichnete, sieht das Q2 (-5,1%; organisch: -4,1%) etwas erfreulicher aus. Das amerikanische Büromöbelgeschäft konnte sogar im Umsatz wie im Ergebnis zulegen. Für das europäische Kerngeschäft Industrial&Packaging berichtet der Vorstand von sich sukzessive verbessernden Auftragseingängen in den meisten Ländern. Dagegen hält die Umsatzerosion im Segment Foodservice an, die durch den Ausstieg aus dem Projektgeschäft sogar zweistellig ausfiel. Mit Unterstützung durch eine verbesserte Rohertragsmarge konnte in Q2 sogar die um Einmaleffekte bereinigte EBITDA-Marge gesteigert werden. [Tabelle] Frühindikatoren geben Hoffnung für H2: Für eine deutliche Verbesserung des Umfelds in der zweiten Jahreshälfte spricht eine Aufhellung des Frühindikators Manufacturing PMI, der im Juli 2026 expansives Territorium erreichte (Deutschland: 52,2; Eurozone: 52,0). Auch der für das Segment FS relevante Restaurant Performance Index (RPI) befand sich im Juni wieder knapp im expansiven Bereich. Die hohen Energiepreise sowie der Stellenabbau in der Autoindustrie stellen dagegen belastende Faktoren dar. Verstärktes Managementteam: Durch die Berufung des vertriebserfahrenen Managers Helmar Hipp (zuvor Division Head I&P, zuvor Zwilling J.A. Henckels und Cyberport) in den Vorstand wird einerseits der kontinuierliche Umbauprozeß im Kerngeschäft unterstützt und andererseits erhält CEO Andreas Weishaar den Freiraum, sich stärker auf die Konzernentwicklung zu konzentrieren. Dies ist aus unserer Sicht sehr wünschenwert, weil wir TAKKT nicht als 'best owner' des Geschäfts mit Displays sowie Food Service Equipment ansehen und eine Trennung von diesen Aktivitäten begrüßen würden. Zum Ende Juni 2026 gelang bereits die Veräußerung des unprofitablen europäischen Anbieters XXL Horeca (~15 Mio. EUR Jahresumsatz). Mittelfristig erwarten wir einen Ausbau des profitablen Kerngeschäfts I&P. Fazit: Wir sind weiterhin der Ansicht, dass das Unternehmen in H2 die Umsatzentwicklung auf Basis des aktuellen Konzernportfolios stabilisieren wird und die Managementguidance auf FY-Basis erreichen kann. Darüber hinaus erwarten wir mittelfristig eine Fokussierung auf das profitable europäische Kerngeschäft I&P mit den Kernmarken kaiserkraft und ratioform. Wir bekräftigen unser Anlageurteil Kaufen bei unverändertem Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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