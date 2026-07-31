Lissabon, ⁠30. Jul (Reuters) - Die portugiesische Regierung hat eine Übergewinnsteuer von 33 Prozent auf außerordentliche Erträge von Öl- und Raffinerieunternehmen für das Jahr 2026 beschlossen. Die Abgabe ‌werde auf den Teil des Profits erhoben, der den Durchschnitt der Jahre 2024 und 2025 ⁠um mehr ⁠als 20 Prozent übersteige, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. Während private Haushalte und Unternehmen unter den durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Energiekosten litten, hätten die Konzerne allein aufgrund der ‌externen Marktbedingungen massive Überschüsse erzielt. ‌Die Einnahmen sollen dem Ministerium zufolge dazu dienen, die Folgen der hohen Preise für Haushalte und besonders ⁠betroffene Unternehmen abzufedern sowie Investitionen zur Verringerung der ‌Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ⁠zu finanzieren.

Von der Maßnahme, die noch vom Parlament gebilligt werden muss und dort voraussichtlich die Zustimmung aller Oppositionsparteien finden dürfte, sind alle ‌in Portugal tätigen ⁠Ölkonzerne betroffen, darunter auch Galp ⁠Energia. Das Unternehmen hatte am Montag für das zweite Quartal einen bereinigten Nettogewinn von 540 Millionen Euro gemeldet, ein Plus von 45 Prozent. Eine ähnliche Steuer hatte Portugal bereits während der Energiekrise 2022 eingeführt.

(Bericht von Sergio GoncalvesBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Isabelle NoackBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)