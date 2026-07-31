Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Deutsche Bahn

dpa-AFX · Uhr
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FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu Deutsche Bahn

Bahn-Chefin Evelyn Palla hat einen Überraschungscoup gelandet. Der Staatskonzern hat im ersten Halbjahr erstmals seit 2019 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Wobei der Konzern von höheren Kraftstoffpreisen profitierte, was Reisende in die Züge trieb. Eine mangelnde Nachfrage ist Pallas Problem nicht. Vielmehr muss sie sich mit hohen Kosten, dysfunktionalen Strukturen und über Jahrzehnte unterlassenen Investitionen herumschlagen. (...) Noch nie waren die Fahrgäste so unzufrieden. Hier muss Palla Verbesserungen erzielen, ohne bei der Steigerung der Effizienz nachzulassen - eine Herkulesaufgabe./yyzz/DP/zb

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