Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu deutscher Klima-Politik

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu deutscher Klima-Politik

Wie sagte Bundeskanzler Friedrich Merz, oft zitiert: "Es ist eben nicht so, dass morgen die Welt untergeht." Nein, es ist eben so, dass die Welt für viele bereits untergegangen ist, für unzählige Flutopfer in armen Ländern, für Menschen im Ahrtal vor fünf Jahren und für Tausende Hitzeopfer und deren Angehörige in diesem Sommer, in genau dem Sommer, den wir gerade erleben und durchleiden, auch in Frankfurt. Viele Kommunen tun, was sie können. Frankfurt unterstützt seine Bürgerinnen mit dem Klimabonus, der Solar und Dachgrün bezuschusst. Das ist gut, reicht aber nicht - und alle wissen es. Wir spüren es ja gerade wieder mit voller Wucht. Trotzdem schauen die Entscheiderinnen und Entscheider in Bund und Ländern und eigentlich weltweit meist nur zu und machen: nix. Jedenfalls nicht genug. Oder sie machen für sich persönlich das Beste draus. Für die Gemeinschaft hier und auf der großen heißen Welt ist das zu wenig./yyzz/DP/zb

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