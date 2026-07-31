Pressestimme: 'Neue Presse' zu Bahn/Pünktlichkeit/schwarze Zahlen

dpa-AFX · Uhr
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COBURG (dpa-AFX) - 'Neue Presse' zu Bahn/Pünktlichkeit/schwarze Zahlen

Das Netz muss digitalisiert, Baustellen müssen abgearbeitet und die Flotten erneuert werden. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Auch die Politik ist in der Pflicht. Die Möglichkeiten der Einflussnahme hat Ex-Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder nicht ausgeschöpft. Sein Nachfolger könnte es besser machen./yyzz/DP/zb

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