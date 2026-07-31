Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Kabinettsumbildung
dpa-AFX · Uhr
BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Kabinettsumbildung
Der SPD ist zu raten, dass sie den Selbstfindungsprozess der neuen CDU-Minister nicht mit zu ehrgeizigen Forderungen aus dem eigenen Themenfundus stört. Weder CDU noch CSU brauchen derzeit Profilierungsversuche des Koalitionspartners, die sie in Wallung bringen. Die Bundesregierung hat genügend auf dem Tisch, was erst noch in Gesetzesform gegossen werden muss./yyzz/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche IntelligenzDiese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista