Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu derzeitigem Extremwetter

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NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Nachrichten' zu derzeitigem Extremwetter

Oft rächen sich alte Fehler. Die Flurbereinigung setzte auf Kahlschlag: Hecken, Wege und Tümpel machten Platz für riesige Monokulturen. Die trocknen schneller aus und werden von den immer heftigeren, kurzen Starkregenfällen leichter zerstört. Bei großen Wäldern fehlen oft Artenvielfalt und Luftschneisen - das erhöht die Brandgefahr in Hitzezeiten. Insgesamt zeigt sich - Achtung, zwei naheliegende Wortspiele! - im Sommer 2026 wie in einem Brennglas, dass die Erderwärmung brandgefährlich ist. Ihre kostspieligen Folgen betreffen mehr und mehr Lebensbereiche./yyzz/DP/zb

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