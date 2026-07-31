Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Infantinos Plänen

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STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu Infantinos Plänen

Die Gier kennt keine Grenzen. Jedenfalls nicht bei Gianni Infantino. Der Präsident des Weltverbandes Fifa treibt sein Milliardenspiel weiter und will aus dem Fußball immer noch mehr Geld ziehen. Kaum ist die WM in Nordamerika abgepfiffen, bläst der Schweizer zum nächsten Angriff. Er will Anteile des WM-Turniers an Investoren verkaufen. Die Empörung über dieses Vorhaben ist groß. Insbesondere in Europa, wo einflussreiche Nationalverbände sitzen. Auch, weil der Fifa-Chef eine Frist für die Zustimmung gesetzt hat. Bis zum 19. September. Da bleibt der Uefa nicht viel Zeit, um eine Gegenstrategie zu entwerfen./yyzz/DP/zb

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