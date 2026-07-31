Raiffeisen Bank International übertrifft Erwartungen

Wien, ⁠31. Jul (Reuters) - Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als von Experten erwartet. Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von ‌786 Millionen Euro, wie das Institut am Freitag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum war wegen eines Rechtsstreits in ⁠Russland ⁠noch ein Verlust von 557 Millionen Euro angefallen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Überschuss von 408 Millionen Euro gerechnet.

Neben gesunkenen Risikokosten profitierte das Institut von gestiegenen Kernerträgen. Im Vergleich ‌zum Vorjahresquartal legte der Zinsüberschuss dank ‌eines höheren Geschäftsvolumens um 2,7 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro zu. Der Provisionsüberschuss stieg unter anderem ⁠wegen eines stärkeren Wertpapiergeschäfts um 6,4 Prozent auf ‌729 Millionen Euro. Das ⁠Betriebsergebnis ging dagegen auf 1,22 Milliarden Euro von 1,28 Milliarden zurück. Belastend wirkte unter anderem ein schwächeres Handels- und Bewertungsergebnis.

Die RBI ist ‌in Mittel- und ⁠Osteuropa sowie in der ⁠Ukraine und in Russland tätig. Sie ist die größte westliche Bank in Russland und prüft seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine einen Ausstieg. Zudem wird das Geschäft in Russland auf Druck der Europäischen Zentralbank zurückgefahren.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)