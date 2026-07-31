RBI verzeichnet Gewinnsprung - Russland-Rückzug geht weiter

Wien, 31. Jul (Reuters) - ⁠Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat im zweiten Quartal dank gesunkener Risikokosten und höherer Einnahmen einen Gewinnsprung verzeichnet. Das Konzernergebnis ohne das Geschäft in Russland kletterte um knapp 63 Prozent auf 499 Millionen Euro, teilte das österreichische Geldhaus am Freitag mit. Inklusive des Russland-Geschäfts lag der Gewinn im zweiten Quartal bei 786 Millionen Euro, nach einem Verlust von 557 Millionen Euro. Die Risikokosten im Kernkonzern gingen ‌von 62 Millionen Euro auf sieben Millionen Euro zurück. Zugleich stiegen der Zinsüberschuss um gut acht Prozent auf 1,11 Milliarden Euro und der Provisionsüberschuss um gut neun Prozent auf 549 Millionen Euro.

Die RBI-Aktie drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus ⁠und legte 2,9 Prozent ⁠auf 59,75 Euro zu. Analysten der Erste Group erklärten, die Quartalszahlen ohne Russland hätten die Erwartungen übertroffen. Der wegen höherer Kosten gesenkte Ausblick für die Eigenkapitalrendite sei kein Grund zur Sorge, da dies auf die positiv gewertete Klage gegen die russische Rasperia zurückgehe. Der Kurs spiegele die guten Entwicklungen nach den jüngsten Anstiegen bereits wider.

"Wir haben in den ersten sechs Monaten des Jahres ein sehr gutes Ergebnis erzielt und wichtige M&A-Projekte erfolgreich auf den Weg gebracht", sagte der neue Vorstandschef Michael ‌Höllerer, der das Amt Anfang Juli von Johann Strobl übernommen hatte. In den ‌kommenden Monaten werde intensiv an einer neuen Strategie mit Fokus auf Wachstum und Profitabilität gearbeitet. Bei der geplanten Übernahme der Addiko Bank sei die Mindestannahmeschwelle von 55 Prozent überschritten worden, nun würden die behördlichen Freigaben angestrebt. Der Abschluss der Übernahme von BBVA Garanti in Rumänien ⁠werde für Anfang Oktober erwartet.

Für 2026 peilt die RBI ohne Russland eine Eigenkapitalrendite von rund 9,5 Prozent, einen Zinsüberschuss von über ‌4,4 Milliarden Euro, einen Provisionsüberschuss von rund 2,2 Milliarden Euro sowie ⁠ein Kreditwachstum von etwa sieben Prozent an. Die harte Kernkapitalquote soll zum Jahresende bei rund 14,3 Prozent liegen (Ende Juni: 15,5 Prozent). Dabei geht die Bank von einem Worst-Case-Szenario aus, bei dem sie die russische Tochter entkonsolidieren muss und deren gesamtes Eigenkapital verliert.

ABBAU DES RUSSLAND-GESCHÄFTS

Die RBI, die auch in der Ukraine tätig ist, prüft als ‌größte westliche Bank in Russland seit Kriegsbeginn einen Ausstieg. Auf Druck ⁠der Europäischen Zentralbank (EZB) wird das Geschäft weiter zurückgefahren: Ein ⁠Abbau bleibt der RBI zufolge das Basisszenario, auch wenn Verkaufsbemühungen erneuert würden. Zuletzt zählte die Bank in Russland noch 2,8 Millionen Kunden und 63 Filialen. Das Kundenkreditvolumen ist inzwischen auf 2,5 Milliarden Euro geschrumpft und liegt damit deutlich unter dem Eigenkapital der dortigen Tochterbank von 6,5 Milliarden Euro.

Der Rückzug macht sich auch operativ bemerkbar: So brach das Handelsergebnis in Russland im ersten Halbjahr fast vollständig ein, auch Zins- und Provisionsüberschuss waren rückläufig. Dennoch trug das Russland-Geschäft im ersten Halbjahr mit 550 Millionen Euro Nettogewinn maßgeblich zum Konzernergebnis bei. Im Streit um in Russland eingezogene Gelder reichte die RBI zudem eine Schadenersatzklage über 3,15 Milliarden Euro gegen die russische Rasperia ein, um auf deren eingefrorene österreichische Vermögenswerte - Aktien des Baukonzerns ⁠Strabag - zuzugreifen. Die Gesellschaft wurde früher dem sanktionierten Oligarchen Oleg Deripaska zugeordnet. Wer heute hinter dem Unternehmen steht, ist unklar.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)