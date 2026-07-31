Rhein-Niedrigwasser nahe Rekordtief - Evonik: Gütertransporte erschwert

Berlin, 31. Jul (Reuters) - ⁠Der Rhein-Pegel an der für Deutschlands wichtigste Wasserstraße entscheidenden Engstelle Kaub nähert sich seinem Rekordtief. Am Vormittag wurden dort nur noch 25 Zentimeter gemessen, wie das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein (WSA) am Freitag bestätigte. Das entspricht dem bisher niedrigsten Tagesmittelwert von 25 Zentimetern, der im Oktober 2018 erreicht wurde. Damals wurde mit 24 Zentimetern auch der bislang niedrigste Einzelwert gemessen. "Wir sind deutlich früher dran als in vergangenen Niedrigwasserjahren", sagte ‌ein WSA-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters.

Das hat wirtschaftliche Folgen, da Frachtschiffe nur mit einem Bruchteil der möglichen Kapazität beladen werden können. "Die Wasserstände im Rhein sind derzeit sehr niedrig", erklärte der Spezialchemie-Konzern Evonik. "Das erschwert die Gütertransporte per Binnenschiff zum und vom Chemiepark Marl ⁠zusehends." Evonik prüft daher ⁠die Verlagerung von Gütertransporten auf andere Verkehrsträger wie Schiene oder Straße sowie den Transport durch Pipelines. Die anderen großen Standorte von Evonik in Hanau, Essen-Goldschmidt, Darmstadt, Wesseling und Rheinfelden sind den Angaben zufolge vom Niedrigwasser bislang nicht oder nur in begrenztem Umfang betroffen. "Unsere Produktion läuft." Grundsätzlich werde etwa durch Lagerbestände von Rohstoffen vorgesorgt.

Auch der Chemikalienhändler Brenntag verfolgt die Entwicklung genau. "Wir verfügen über ein breites Spektrum an Alternativen, um die Versorgungssicherheit für unsere Kunden jederzeit zu gewährleisten", betonte das Unternehmen. Lieferausfälle gebe es bislang nicht, auch wegen eines ‌dichten Netzwerks an Lagerhäusern und Partnerschaften mit Speditionen.

TRANSPORT KANN UNWIRTSCHAFTLICH WERDEN

Aufgrund des niedrigen ‌Wasserstands können Frachtschiffe meist zu etwa einem Fünftel beladen werden. Dies erhöht die Kosten. "Schiffe können auf der Durchfahrt durch Kaub immer noch etwa 250 Tonnen laden", sagte ein Rohstoffhändler. Die Kosten für den Transport von Tankerschiffen von Rotterdam nach Karlsruhe stiegen auf rund 150 bis 155 Euro pro ⁠Tonne, verglichen mit 45 Euro Ende Juni, wie Händler erläuterten.

Ob die Probleme am Rhein die Wirtschaftsleistung in Deutschland spürbar dämpfen werden, hängt ‌Experten zufolge vor allem davon ab, wie lange es bei den ⁠höheren Transportkosten bleibt - und ob es schlimmstenfalls zu längeren Unterbrechungen der Schifffahrt kommt. "Letzteres ist derzeit noch nicht absehbar", sagte Ökonom Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research. "Es lässt sich jedoch nicht ausschließen, da die diesjährige Niedrigwasserphase vergleichsweise früh eingesetzt hat." Aktuell führe das Niedrigwasser vor allem zu deutlich höheren Frachtraten. Mit weiter sinkenden Wasserständen könne der Transport zunehmend unwirtschaftlich ‌werden.

Der Rhein ist eine der wichtigsten Wasserstraßen für den Transport von ⁠Rohstoffen wie Getreide, Mineralien, Erzen, Kohle und Ölprodukten. Zuletzt hatte ⁠im Sommer 2022 eine Dürre zu ungewöhnlich niedrigen Pegelständen geführt. Damals kämpften viele deutsche Unternehmen mit Lieferengpässen und Produktionsproblemen wegen der Corona-Nachwehen und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Um voll beladen fahren zu können, benötigen Schiffe in Kaub in der Regel einen Pegel von 1,50 Metern. "Wichtig ist, dass die offiziellen Pegelstände nicht in der Mitte der Fahrrinne, sondern ufernah gemessen werden", betonte Ökonom Schattenberg. "Selbst bei einem Pegelstand von null Zentimetern befindet sich daher weiterhin Wasser im Fluss." Die Engstelle Kaub liegt in Rheinland-Pfalz in der Nähe der Loreley.

Probleme gibt es nicht nur mit dem Rhein, sondern auch mit der Donau. Der ungarische Ministerpräsident Peter Magyar sagte am Freitag, dass der Wasserstand der Donau voraussichtlich noch wochenlang zu niedrig bleiben werde, um das Kernkraftwerk Paks wieder ⁠in Betrieb zu nehmen. Es arbeitet mit weniger als 50 Prozent seiner Leistung und wird voraussichtlich am Montag vollständig abgeschaltet, da der Wasserstand weiter sinken dürfte.

(Bericht von Anastasiia Kozlova, Michael Hogan und Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)