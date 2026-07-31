ROUNDUP: Saint-Gobain macht Fortschritte im zweiten Quartal - Prognose bestätigt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

COURBEVOIE (dpa-AFX) - Die Geschäfte des französischen Baustoffkonzerns Saint Gobain haben sich nach einem schwachen Jahresauftakt im zweiten Quartal belebt. Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten auf vergleichbarer Basis - also vor Währungseffekten und den Folgen von Zu- und Verkäufen - somit um knapp ein Prozent auf 23,6 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstagabend in Courbevoie mitteilte. Dazu trugen alle Regionen bei. Inklusive Währungs- und Portfolioeffekten fiel der Umsatz allerdings leicht. Die Aktie legte am Vormittag im Pariser Handel um knapp sieben Prozent zu.

Beim operativen Gewinn konnte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen das schwache erste Quartal hingegen nicht kompensieren. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im ersten Halbjahr um gut fünf Prozent auf 3,63 Milliarden Euro. Von Bloomberg befragte Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Der Umsatz fiel ebenfalls besser als erwartet aus.

Für Elodie Rall von der US-Bank JPMorgan hat der Baustoffkonzern die Erwartungen beim Umsatz im zweiten Quartal und beim operativen Ergebnis (Ebitda) im ersten Halbjahr übertroffen. Die Resultate seien überzeugend, auch wenn sich dies nach den Resultaten des Branchenunternehmens Sika schon abgezeichnet habe.

Die Ziele für 2026 bestätigte Saint-Gobain. Für das zweite Halbjahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum in allen Regionen. Während sich in Europa die einzelnen Länder unterschiedlich entwickeln dürften, bleibe das Umfeld in der Region America unsicher. In Asien-Pazifik sollte das Wachstum vor allem von Südostasien und Indien getragen werden. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll im Gesamtjahr mehr als 15 Prozent betragen. Im ersten Halbjahr erreichte sie 15,4 Prozent./mne/zb/lew/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Saint-Gobain
E
EURO STOXX 50

Das könnte dich auch interessieren

Mischkonzern
Vinci steigert Umsatz und Gewinn – Aktie legt zugestern, 11:14 Uhr · dpa-AFX
Vinci steigert Umsatz und Gewinn – Aktie legt zu
SAP, Nemetschek, Bechtle und Co.
Software-Aktien setzen Erholung zum Wochenstart fort27. Juli · dpa-AFX
Software-Aktien setzen Erholung zum Wochenstart fort
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen