Saudi-Arabien plant Militärkoalition zum Schutz des Roten Meeres

31. ⁠Jul (Reuters) - Saudi-Arabien will nach den Angriffen der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz eine multinationale Militärkoalition zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer gründen. ‌Vertreter aus 43 Ländern und der Europäischen Union hätten an einem Treffen teilgenommen, bei ⁠dem die ⁠Pläne erörtert wurden, teilte das saudiarabische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Saudi-Arabien solle die Koalition als Gründungs- und Führungsstaat leiten und das Hauptquartier stellen. 14 Länder, darunter die ‌Türkei, Pakistan und Ägypten, hätten ‌in einer gemeinsamen Erklärung ihre Unterstützung bekundet.

Die Huthi-Miliz hatte am 20. Juli eine Seeblockade gegen ⁠Saudi-Arabien im Roten Meer angekündigt und sich seitdem ‌zu einer Reihe von ⁠Angriffen auf die Schifffahrt bekannt. Das Königreich reagierte mit Luftangriffen auf Stellungen der Huthi im Jemen. Die Spannungen im ‌Roten Meer sind ⁠Teil des umfassenderen Konflikts mit ⁠dem Iran. Die Europäische Union hatte bereits 2024 eine eigene Marinemission im Roten Meer gestartet, um die Freiheit der Schifffahrt nach Angriffen der Huthi zu sichern.

(Bericht von Enas Alashray and Nayera AbdallahGeschrieben von Isabelle NoackRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)