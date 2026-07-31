SNB schreibt dank Fremdwährungspositionen wieder schwarze Zahlen

Reuters · Uhr
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Zürich, ⁠30. Jul (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Halbjahr dank des Ertrags ‌aus Fremdwährungspositionen wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der Gewinn lag ⁠bei ⁠25,2 Milliarden Franken, wie die Notenbank am Freitag mitteilte.

Das Plus aus Anlagen in Fremdwährungen betrug ‌31,7 Milliarden Franken. ‌Belastet wurde das Ergebnis durch einen Bewertungsverlust beim Goldbestand ⁠von 6,4 Milliarden Franken. ‌Im zweiten Quartal ⁠belief sich der Gewinn auf 25,7 Milliarden Franken. UBS-Ökonomen hatten den ‌Wert ⁠auf 19 bis 24 ⁠Milliarden Franken geschätzt.

(Bericht von Marleen Käsebier und John Revill, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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