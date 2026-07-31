Spanien: Rund 49.000 Migranten gelangen in Exklave Ceuta

Madrid, ⁠31. Jul (Reuters) - Binnen 24 Stunden sind nach spanischen Angaben rund ‌49.000 Migranten in die Exklave Ceuta gelangt. ⁠Sie ⁠seien von Marokko aus auf dem See- und Landweg in das Gebiet ‌gekommen, teilte das ‌Innenministerium am Freitag mit. Ceuta an ⁠der nordafrikanischen Küste ist ‌immer wieder ⁠Ziel von Migranten, die von Marokko aus die EU ‌erreichen ⁠wollen. Nach dem ⁠jüngsten Ansturm hat die Regierung in Madrid zur Unterstützung der örtlichen Polizei das Militär geschickt.

(Bericht von Emma Pinedo, ⁠bearbeitet von Klaus Lauer, redigiert von Thomas ‌Seythal)