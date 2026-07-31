Spanien: Rund 49.000 Migranten gelangen in Exklave Ceuta
Reuters · Uhr
Madrid, 31. Jul (Reuters) - Binnen 24 Stunden sind nach spanischen Angaben rund 49.000 Migranten in die Exklave Ceuta gelangt. Sie seien von Marokko aus auf dem See- und Landweg in das Gebiet gekommen, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Ceuta an der nordafrikanischen Küste ist immer wieder Ziel von Migranten, die von Marokko aus die EU erreichen wollen. Nach dem jüngsten Ansturm hat die Regierung in Madrid zur Unterstützung der örtlichen Polizei das Militär geschickt.
(Bericht von Emma Pinedo, bearbeitet von Klaus Lauer, redigiert von Thomas Seythal)
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche IntelligenzDiese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista