Starkes Spiele-Geschäft: Sony wird optimistischer für das Gesamtjahr

Tokio, 31. ⁠Jul (Reuters) - Ein florierendes Geschäft mit Videospielen und Bildsensoren hat Sony im abgelaufenen Quartal einen kräftigen Gewinnsprung beschert und den Konzern zu einer Anhebung seiner Jahresziele veranlasst. Der Betriebsgewinn stieg im Zeitraum von April bis Juni um 40 Prozent auf 476,5 Milliarden ‌Yen (rund 2,58 Milliarden Euro), wie der japanische Technologiekonzern am Freitag mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich. Für das bis März laufende ⁠Geschäftsjahr hob ⁠der PlayStation-Hersteller seine Prognose für den operativen Gewinn nun um acht Prozent auf 1,72 Billionen Yen an. Die Sony-Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf acht Prozent an Wert verloren hatte, machte nach den Nachrichten ihre anfänglichen Verluste wett und notierte in Tokio unverändert.

In der wichtigen Videospielsparte verkaufte Sony im ersten Quartal zwar ‌mit 1,6 Millionen PlayStation-5-Konsolen rund ein Drittel weniger ‌als im Vorjahreszeitraum. Der Konzern verwies für seinen optimistischeren Ausblick allerdings auf US-Zollerstattungen, günstige Wechselkurse und eine strikte Kostenkontrolle. Zudem erhofft sich das Unternehmen Rückenwind von der für ⁠November geplanten Veröffentlichung des Videospiels "Grand Theft Auto VI" von Take-Two. Analysten trauen dem ‌Titel bis zum Jahresende Verkaufszahlen von 30 ⁠bis 35 Millionen Stück zu. Sony dürfte auch davon profitieren, dass die Xbox-Sparte des Rivalen Microsoft derzeit kürzertritt. Im Februar soll zudem der hauseigene Titel "God of War Laufey" erscheinen. Sorgen von Investoren über stark gestiegene ‌Speicherpreise und mögliche Lieferengpässe trat Sony ⁠entgegen: Man habe sich ausreichend Speicherchips für ⁠das laufende Geschäftsjahr gesichert.

Auch für das Geschäft mit Bildsensoren hob das Unternehmen die Prognose an und begründete dies mit höheren Umsätzen und positiven Währungseffekten. Sony gilt als führender Hersteller von Kameras und Sensoren und will in diesem Bereich offenbar weiter wachsen: Der Objektivhersteller Tamron teilte am Donnerstag mit, ein Übernahmeangebot von Sony erhalten zu haben. Das Unternehmen liefert Objektive für Kameras von Sony sowie für die Konkurrenten Nikon und Canon.

(Bericht von Sam Nussey, geschrieben ⁠von Alexandra Falk und Sabine Wollrab, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)