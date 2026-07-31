TAGESVORSCHAU: Termine am 3. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 3. August

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen (detailliert) 09:25 JPN: Nissan, Q1-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen 22:00 USA: Snap, Q2-Zahlen 22:05 USA: Palantir Technologies, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Loews, Q2-Zahlen USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 6/26 und 1. Halbjahr 2026 08:30 CHE: Verbraucherpreise 7/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 7/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 7/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 6/26 SONSTIGE TERMINE --

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