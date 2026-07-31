Teilnehmer: Innenausschuss berät kommende Woche über Berlin-Anschlag
Berlin, 31. Jul (Reuters) - Die Sicherheitsexperten des Innenausschusses des deutschen Bundestags kommen nach Teilnehmerangaben am Dienstag zusammen, um über Konsequenzen aus dem Anschlag von Berlin zu beraten. Die Sitzung in der Sommerpause soll in hybrider Form stattfinden, also teils in Präsenz, andere werden zugeschaltet, hieß es. Vortragen werden Länder- und Bundespolizei sowie der Bundesverfassungsschutz. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte nach dem Anschlag eines 21-jährigen Deutschen mit libanesischen Wurzeln mit einer Toten und 31 Verletzten eine Verschärfung des Jugendstrafrechts, Fußfesseln sowie Präventivhaft gefordert. Vor allem die Unionsfraktion verlangt einen schnellen Datenaustausch. Etwa zwischen Geheimdienst und BKA. Aber auch der Verlust der Staatsbürgerschaft für Doppelstaatler wird diskutiert.
Der 21-jährige Abdul B. war wegen staatsgefährdender Taten bereits verurteilt, kam aber nach Jugendstrafrecht auf Bewährung frei.
(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Klaus Lauer; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)