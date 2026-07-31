Teilnehmer: Innenausschuss berät kommende Woche über Berlin-Anschlag

Berlin, ⁠31. Jul (Reuters) - Die Sicherheitsexperten des Innenausschusses des deutschen Bundestags kommen nach Teilnehmerangaben am Dienstag zusammen, um über ‌Konsequenzen aus dem Anschlag von Berlin zu beraten. Die Sitzung in der ⁠Sommerpause ⁠soll in hybrider Form stattfinden, also teils in Präsenz, andere werden zugeschaltet, hieß es. Vortragen werden Länder- und Bundespolizei sowie der ‌Bundesverfassungsschutz. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) ‌hatte nach dem Anschlag eines 21-jährigen Deutschen mit libanesischen Wurzeln mit einer ⁠Toten und 31 Verletzten eine Verschärfung ‌des Jugendstrafrechts, Fußfesseln ⁠sowie Präventivhaft gefordert. Vor allem die Unionsfraktion verlangt einen schnellen Datenaustausch. Etwa zwischen Geheimdienst und BKA. ‌Aber auch ⁠der Verlust der Staatsbürgerschaft ⁠für Doppelstaatler wird diskutiert.

Der 21-jährige Abdul B. war wegen staatsgefährdender Taten bereits verurteilt, kam aber nach Jugendstrafrecht auf Bewährung frei.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Klaus Lauer; Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)