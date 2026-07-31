Teilnehmer: Innenausschuss berät kommende Woche über Berlin-Anschlag

Reuters · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

Berlin, ⁠31. Jul (Reuters) - Die Sicherheitsexperten des Innenausschusses des deutschen Bundestags kommen nach Teilnehmerangaben am Dienstag zusammen, um über ‌Konsequenzen aus dem Anschlag von Berlin zu beraten. Die Sitzung in der ⁠Sommerpause ⁠soll in hybrider Form stattfinden, also teils in Präsenz, andere werden zugeschaltet, hieß es. Vortragen werden Länder- und Bundespolizei sowie der ‌Bundesverfassungsschutz. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) ‌hatte nach dem Anschlag eines 21-jährigen Deutschen mit libanesischen Wurzeln mit einer ⁠Toten und 31 Verletzten eine Verschärfung ‌des Jugendstrafrechts, Fußfesseln ⁠sowie Präventivhaft gefordert. Vor allem die Unionsfraktion verlangt einen schnellen Datenaustausch. Etwa zwischen Geheimdienst und BKA. ‌Aber auch ⁠der Verlust der Staatsbürgerschaft ⁠für Doppelstaatler wird diskutiert.

Der 21-jährige Abdul B. war wegen staatsgefährdender Taten bereits verurteilt, kam aber nach Jugendstrafrecht auf Bewährung frei.

(Bericht von Markus Wacket, redigiert von Klaus Lauer; Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Das könnte dich auch interessieren

Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendgestern, 12:35 Uhr · onvista
Jemand programmiert an einem Computer
Vorbörse 31.07.2026
Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch – Kospi 17 Prozent im Plusheute, 05:54 Uhr · onvista
Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch – Kospi 17 Prozent im Plus
Drei Fragen an Bernecker 31.07.2026
TKMS kaufenswert? Dax Jahreshoch? US-Zinsen Anstieg?heute, 10:00 Uhr · onvista
TKMS kaufenswert? Dax Jahreshoch? US-Zinsen Anstieg?
Dax Tagesrückblick 30.07.2026
Leitindex legt zu – Adidas enttäuschtgestern, 15:52 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen