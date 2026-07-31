Thyssenkrupp Nucera mit Umsatzrückgang und Verlust

(Reuters) - Der Wasserstoff-Spezialist Thyssenkrupp Nucera ist im dritten Quartal 2025/26 bei gesunkenem Umsatz leicht in die Verlustzone ‌geraten. Bei einem Konzernumsatz von 145 (184) Millionen Euro sei vor Zinsen und Steuern (Ebit) ⁠ein ⁠Verlust von zwei Millionen Euro angefallen, nach einem ausgeglichenen Ergebnis ein Jahr zuvor. Im Segment Grüner Wasserstoff sei der Umsatz auf 36 (103) Millionen ‌Euro gesunken, im Segment Chlor-Alkali ‌auf 109 (81) Millionen Euro gestiegen.

In den ersten neun Monaten 2025/26 sei der ⁠Umsatz auf 354 (663) Millionen Euro eingebrochen ‌und das Ebit ⁠auf minus 69 Millionen von plus vier Millionen im Vorjahreszeitraum gesunken. Schuld seien höhere Kosten für Neubauprojekte ‌und die ⁠Vertragsauflösung eines Wasserstoff-Projekts in ⁠den USA.

Die Thyssenkrupp-Beteiligung mit Sitz in Dortmund stellt Anlagen zur Produktion von Wasserstoff her, der eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielen soll.