Thyssenkrupp Nucera mit Umsatzrückgang und Verlust
(Reuters) - Der Wasserstoff-Spezialist Thyssenkrupp Nucera ist im dritten Quartal 2025/26 bei gesunkenem Umsatz leicht in die Verlustzone geraten. Bei einem Konzernumsatz von 145 (184) Millionen Euro sei vor Zinsen und Steuern (Ebit) ein Verlust von zwei Millionen Euro angefallen, nach einem ausgeglichenen Ergebnis ein Jahr zuvor. Im Segment Grüner Wasserstoff sei der Umsatz auf 36 (103) Millionen Euro gesunken, im Segment Chlor-Alkali auf 109 (81) Millionen Euro gestiegen.
In den ersten neun Monaten 2025/26 sei der Umsatz auf 354 (663) Millionen Euro eingebrochen und das Ebit auf minus 69 Millionen von plus vier Millionen im Vorjahreszeitraum gesunken. Schuld seien höhere Kosten für Neubauprojekte und die Vertragsauflösung eines Wasserstoff-Projekts in den USA.
Die Thyssenkrupp-Beteiligung mit Sitz in Dortmund stellt Anlagen zur Produktion von Wasserstoff her, der eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spielen soll.
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