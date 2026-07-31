Ist der Rücksetzer bei TKMS eine Kaufchance?

Technische Rücksetzer gehören bei TKMS zum langen Trend. Das lässt sich nicht anders darstellen: Der Aufbau des U-Boot-Geschäfts in der Größenordnung und auf der Zeitachse verlangt eine sehr weitsichtige Betrachtung.

Dem steht der aktuell noch bescheidene Marktwert von rund 5,2 Milliarden Euro gegenüber. Wertperspektiven bis zehn Milliarden Euro lassen sich mithin rechnen, jedoch mit einer Laufzeit von mindestens vier bis fünf Jahren.

Hat der Dax sein Jahreshoch bereits gesehen?

Die Dax-Ziele per Jahresende reichen bis in die Regionen von knapp 30.000. Das wären knapp 20 Prozent ab jetzt. Die Voraussetzung dafür ist die politische Wende, wie vielfach begründet. Die bisherigen Programme der Koalition reichen dafür noch nicht aus.

Entscheidend ist der Meinungswechsel in Deutschland über eine notwendige neue Regierung mit klarem bürgerlichen Akzent, wie auch immer eine solche Regierung zustande kommt. Das ist eine höchst spekulative Erwartung, aber realistisch. Entscheidend dafür ist die Einschätzung sowohl der Privatwirtschaft als auch der Konsumenten, was eine neue Regierung für wirklich neue Perspektiven bedeutet.

Wie bewerten Sie den Anstieg der zehn-jährigen US-Zinsen über die kritische Marke von 4,5 Prozent?

In allen Industriestaaten der Welt steigen die Schulden stärker als die bisherigen Erwartungen reichten. Dazu gehört ein ebenfalls steigender Zinstrend am langen Ende, also bei zehn- oder 30-jährigen Bonds in den USA oder zehn-Jahreslaufzeiten in Deutschland.

Es entsteht keine massive Bondschwäche, aber permanent weiche Anleihekurse als Spiegelbild steigender Renditen. Damit können alle Industrieländer leben, wenn ihre jeweilige Wirtschaftspolitik ausreicht, die Wachstumsrate für das BIP kontinuierlich anzuheben oder stabil zu halten.

Für die USA reichen dafür Größenordnungen zwischen 3,5 und vier Prozent. Umgekehrt: 4,5 Prozent Rendite für Treasuries enthalten noch keine akute Gefahr, weder für das Land insgesamt noch für die Wall Street.