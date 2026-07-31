Trading-Chance Plug Power: Kursziel 1565 Dollar?

Wasserstoff als Zukunfts-Technologie: Wo stehen wir? Wo geht es hin?

Wasserstoff gilt als eine der wichtigsten Säulen für die weltweite Energiewende, da er als chemischer Energieträger die Dekarbonisierung von Branchen ermöglicht, die sich nicht einfach durch Strom aus Wind und Sonne elektrifizieren lassen. Das Gas verbrennt vollständig klimaneutral, da als Abfallprodukt lediglich reiner Wasserdampf entsteht. Die Vision einer globalen Wasserstoffwirtschaft ist faszinierend, doch die Realität zeigt, dass sich die Technologie aktuell in einer kritischen Übergangsphase von Labor- und Pilotprojekten hin zur industriellen Massenfertigung befindet. Der Markt leidet unter einem klassischen Henne-Ei-Problem, bei dem potenzielle Abnehmer aus der Industrie zögern, Verträge zu unterschreiben, weil die grüne Infrastruktur fehlt, während Erzeuger wiederum auf verbindliche Abnahmegarantien warten, um die immensen Investitionen für Elektrolyseure zu rechtfertigen. Experten gehen davon aus, dass der echte, wirtschaftlich tragfähige Hochlauf im industriellen Maßstab noch bis weit in die 2030er-Jahre andauern wird, da Transportnetze, Kavernenspeicher und Produktionskapazitäten erst langwierig aufgebaut werden müssen.

In diesem dynamischen Umfeld nimmt das US-Unternehmen Plug Power eine prominente, aber auch heftig umstrittene Pionierrolle ein. Plug Power unterscheidet sich von vielen reinen Komponentenherstellern dadurch, dass es einen ganzheitlichen Ökosystem-Ansatz verfolgt. Das Unternehmen baut nicht nur Elektrolyseure zur Wasserstoffherstellung und Brennstoffzellen für Gabelstapler oder Lkw, sondern betreibt auch eigene Produktionsanlagen für flüssigen Wasserstoff und die dazugehörige Logistikkette. Plug Power liefert bereits funktionierende Flottenlösungen an Großkunden wie Amazon und Walmart, was dem Unternehmen einen realen Marktzugang verschafft. Die größte Chance für Plug Power liegt in dieser vertikalen Integration, da Kunden schlüsselfertige Gesamtlösungen aus einer Hand erhalten, was vor allem bei der Umstellung von Logistikzentren und der Notstromversorgung von boomenden KI-Rechenzentren ein gewaltiges Wachstumspotenzial birgt.

Dem gegenüber stehen massive Risiken, die vor allem finanzieller Natur sind, denn der aggressive Expansionskurs verschlingt immense Summen an Kapital. Plug Power schreibt seit Jahren tiefrote Zahlen, leidet unter einer kontinuierlichen Verwässerung der Aktien durch Kapitalerhöhungen und musste in der Vergangenheit immer wieder Warnungen bezüglich der Liquidität ausgeben. Die Perspektive des Unternehmens hängt fast vollständig davon ab, ob es gelingt, die Produktionskosten durch Skaleneffekte drastisch zu senken und die eigenen Wasserstoffwerke rentabel zu betreiben, bevor der finanzielle Atem ausgeht. Zudem ist das Unternehmen stark von staatlichen Subventionen und Steuergutschriften wie dem US Inflation Reduction Act abhängig, was eine erhebliche politische Verwundbarkeit bedeutet.

Ein direkter Vergleich mit den wichtigsten Konkurrenten verdeutlicht die unterschiedlichen strategischen Ansätze innerhalb der Branche. Der norwegische Rivale Nel ASA konzentriert sich im Gegensatz zu Plug Power fast ausschließlich auf die technologische Herstellung von Elektrolyseuren für den europäischen und internationalen Markt, meidet jedoch das kapitalintensive Risiko eigener Wasserstoff-Produktionsnetzwerke. Nel ASA verfügt über eine sauberere Bilanz mit deutlich weniger Schulden und konzentriert sich stark auf Effizienzsteigerungen bei alkalischen und PEM-Elektrolyseuren, wächst dadurch jedoch spürbar langsamer als der amerikanische Konkurrent und leidet ebenfalls unter anhaltender Unrentabilität. Ein weiterer wichtiger Akteur ist ITM Power aus Großbritannien, ein enger Partner des Industriegaseriesen Linde, der sich auf hocheffiziente PEM-Elektrolyseure im Megawatt-Bereich spezialisiert hat. Nach operativen Problemen hat ITM Power sein Produktportfolio radikal gesundgeschrumpft, was zwar zu einem geringeren Umsatzvolumen, aber zu einer stabileren Liquiditätsposition und geringeren Verlustraten im Vergleich zu den ambitionierten Expansionsplänen von Plug Power führt. Als dritter großer Wettbewerber agiert Thyssenkrupp Nucera als starker europäischer Marktführer für industrielle Großelektrolyse, der im Gegensatz zu den reinen Start-ups auf jahrzehntelanger Ingenieurserfahrung im Chemieanlagenbau aufbaut, bereits Großprojekte im Gigawatt-Bereich verlässlich umsetzt und durch den starken Mutterkonzern finanziell wesentlich solider untermauert ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wasserstoffsektor eine der vielversprechendsten Zukunftstechnologien bleibt, die jedoch für Investoren und Unternehmen einen Marathonlauf darstellt. Plug Power repräsentiert dabei das risikoreichste, aber potenziell wachstumsstärkste Extrem des Marktes: Wenn der Ökosystem-Ansatz aufgeht, wird das Unternehmen ein dominierender globaler Energieriese sein. Wer als Anleger oder Beobachter hingegen mehr Wert auf industrielle Stabilität, bestehende Großkundennetzwerke und geringere Insolvenzrisiken legt, findet in den fokussierten Ansätzen von Nel ASA, ITM Power oder der industriellen Schlagkraft von Thyssenkrupp Nucera die entsprechenden Gegenentwürfe.

Was macht Plug Power?

Plug Power ist einer der wichtigen US-amerikanischen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Konzerne und ein Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellen für Material-Handling-Anwendungen (Gabelstapler-Brennstoffzellen) sowie Wasserstoff-Produktions-Anlagen für die globale Wasserstoff-Pipeline, gegründet 1997 in Latham (New York). Beliefert werden US-amerikanische Großkunden wie Amazon, Walmart sowie Home-Depot mit Brennstoffzellen-Gabelstaplern sowie wachsende globale Wasserstoff-Anlagen-Entwickler. Im Segment Fuel Delivered to Customers & Related Equipment erbringt Plug Power einen wichtigen Beitrag mit der Wasserstoff-Lieferung an Brennstoffzellen-Großkunden (Amazon-, Walmart- und Home-Depot-Lager-Gabelstapler-Brennstoffzellen-Pipeline) sowie Brennstoffzellen-Equipment-Verkäufe. Im Segment Electrolyzers bündelt das Unternehmen die wachsende Wasserstoff-Elektrolyseur-Sparte mit PEM-Elektrolyseuren (Proton-Exchange-Membrane) für die globale Green-Hydrogen-Pipeline. Im Segment Cryogenic Equipment & Liquefiers erbringt der Konzern Wasserstoff-Liquefier-Equipment für die Wasserstoff-Liquefier-Pipeline. Im Segment Power Purchase Agreements bündelt die Gruppe Strom-Vertrags-Aktivitäten als kleinere Sparte. Die Ergebnisse hängen vom Tempo der globalen Wasserstoff-Pipeline (mit aktueller Schwäche durch die Trump-Administration-IRA-Kürzungen seit 2025) sowie der Konkurrenz mit Bloom Energy und Ballard Power Systems ab.

Breiter Boden gebildet: Diese Marke muss geknackt werden

An Action mangelt es den Aktionären dieser Aktie ganz sicher nicht. Die Papiere des Unternehmens weisen Schwankungen auf, wie man sie sonst allenfalls bei Kryptowährungen beobachten konnte. Und wer glaubt, die Rallye 2020 sei monströs gewesen, der kann sich gerne mal den Chart-Abschnitt um die Jahrtausendwende anschauen. Damals schoss die Aktie von 157 Dollar auf 1565 US-Dollar hinauf.

Seitdem touchierte der Aktienkurs zum wiederholten Male den Pennystock-Status, bäumt sich aber wann immer neue Phantasie aufkommt auf. Rein technisch wäre ein prozyklischer Einstieg oberhalb des letzten lokalen Hochs bei 4,58 Dollar sinnvoll. Bei derartigen Volatilitäten halten wir es aber bekanntlich für sinnvoll, a) nur eine sehr kleine Position einzugehen und b) dies in mehreren Tranchen zu tun. Auch antizyklische Einstiege bieten sich dazu an, um einen besseren Mischkurs zu erzielen. So könnte ein dreigeteilter Einstieg zum Beispiel derart aussehen, dass man nach dem Absturz der letzten beiden Monate eine erste Tranche auf dem gegenwärtigen Niveau um die 2 US-Dollar eingeht. Eine zweite Tranche wäre an der 1-Dollar-Marke sehr attraktiv, da der Kurs hier immer wieder gen Norden dreht, WENN dieses Niveau angelaufen wird. Und schlussendlich kann prozyklisch beim Überschreiten der besagten 4,58 Dollar eine dritte Portion eingetütet werden.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Bei einer solchen Aktie stehen der Chance auf eine Verzehn- oder Verhundertfachung natürlich auch erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals gegenüber. Jede Aktion, jedes potenzielle Engagement sollte daher zwingend vor diesem Bewusstsein getätigt werden. Neue Märkte und deren Entwicklung verschlingen viel Geld. Wenn man aber einer der ersten ist, die den Markt erschließen, schafft das im Idealfall einen gigantischen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Für diese hochspekulative Chance haben wir ein geeignetes Produkt ausgewählt, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Plug Power

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open End Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 0,752 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 2,09 Dollar entspricht das einem Hebel von 1,51. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UG5H0C.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4,58 USD

Unterstützungen: 1,0 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Plug Power

Basiswert Plug Power WKN UG5H0C ISIN DE000UG5H0C3 Basispreis 0,752 USD K.O.-Schwelle 0,752 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 1,51 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.