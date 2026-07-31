Trump: Vereinbarung zur Entwaffnung der Hamas erzielt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der von den USA initiierte sogenannte Friedensrat hat laut US-Präsident Donald Trump eine Vereinbarung zur "vollständigen Entwaffnung" der islamistischen Hamas im Gazastreifen erzielt. Das sei "ein monumentaler Schritt" hin zu dauerhaftem Frieden und Sicherheit, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social./ngu/DP/zb