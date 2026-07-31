Trump verhalten zu Patriot-Lizenzen für Ukraine

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich zurückhaltend zu einer möglichen Vergabe von Lizenzen an die Ukraine zur Herstellung von Patriot-Abfangraketen geäußert. "Wir haben dem nicht zugestimmt. Wir sprechen darüber", sagte der Präsident in einer Kabinettsitzung auf eine entsprechende Journalistenfrage. Man müsse besonnen und vorsichtig vorgehen. Es sei eine schwierige Entscheidung, eine solche Technologie aus der Hand zu geben.

Anfang Juli hatte Trump am Rande des Nato-Gipfels in Ankara der Ukraine die Vergabe einer Lizenz in Aussicht gestellt. In dieser Woche hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dann nach einem weiteren Gespräch mit Trump im Weißen Haus in Washington im Interview mit dem Fox-News-Moderator Sean Hannity gesagt: "Er hat zugesagt, uns die Lizenzen zu erteilen."

Die ukrainischen Streitkräfte beklagen, dass ihnen Flugabwehrraketen fehlten, um feindliche Geschosse vom Himmel holen zu können. Zur Hilfe aufgerufen sind die USA und andere Länder, die über moderne Patriot-Systeme verfügen - die einzigen wirklich wirksamen Mittel gegen Russlands ballistische Raketen./rin/DP/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
P
PATRIOT

Das könnte dich auch interessieren

Eni & TotalEnergies
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern28. Juli · dpa-AFX
Energie für Europa: Zypern will ab 2028 Erdgas liefern
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Bedrohung durch Künstliche Intelligenz
Diese Software-Aktien trotzen dem Abwärtstrendgestern, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wanken26. Juli · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen