Deutsches Gericht: KI-Musikanbieter Suno verletzt Komponistenrechte

- von Jörn ⁠Poltz

München, 31. Jul (Reuters) - Mit einem international beachteten Urteil hat das Landgericht München eine ungefragte Nutzung von Musikstücken durch Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) verboten. In einem Prozess des Rechteverwerters Gema gegen den KI-Musikanbieter Suno entschied das Landgericht München am Freitag, ohne Lizenzvertrag verletze die Auswertung von Melodien die Urheberrechte der Komponisten. Das US-Technologieunternehmen werde deswegen zu Schadenersatz verurteilt. Um die Schadenshöhe festzustellen, ‌müsse Suno der Gema Auskunft über die durch die unberechtigte Nutzung erzielten Erlöse erteilen. Das Urteil ist bisher nicht rechtskräftig.

"Das ist ein weltweit wegweisendes Urteil", sagte Gema-Chef Tobias Holzmüller der Nachrichtenagentur Reuters. Die Gema biete Suno ⁠sweiterhin an, in ⁠Lizenzverhandlungen einzutreten. "Das ist ein guter Tag für Urheberinnen und Urheber, aber wahrscheinlich auch für die europäische Kultur." Gema-Chefjustiziar Kai Welp sagte, er rechne damit, dass Suno Berufung gegen das Urteil einlegen werde.

Der Komponist und Sänger Peter Maffay, der die Urteilsverlesung im Gerichtssaal mitverfolgt hatte, sagte, er gehe davon aus, dass nun einer aus den USA stammenden Praxis ein Riegel vorgeschoben werde. "Wir machen keinen Kotau", sagte Maffay zu Reuters.

Eine Suno-Sprecherin erklärte, das Unternehmen sei mit dem Urteil ‌nicht einverstanden. "Es beruht auf einer falschen Darstellung davon, wie die Technologie von Suno funktioniert und genutzt wird und wie ‌US-Recht gilt". Suno prüfe nun alle Optionen, einschließlich einer Berufung.

"Wir verbieten mitnichten KI-Modelle", betonte die Vorsitzende Richterin Elke Schwager. Nach Überzeugung ihrer Kammer habe Suno jedoch kein Recht zur Gratis-Nutzung von Musikwerken. "Wir waren der Meinung, dass ein Geschäftsmodell, nach dem sich ein Unternehmen kostenlos ⁠am geistigen Eigentum anderer für den eigenen Profit bedienen darf, eigentlich in der deutschen und europäischen Rechtsordnung nicht bekannt ‌ist", sagte Schwager. Unter anderem mehrere Künstler sowie zahlreiche Jurastudenten ⁠und Journalisten verfolgten die Urteilsverlesung.

"DADDY COOL" UND "ATEMLOS" ZUM TRAINING GENUTZT

Suno gilt als eine führende Plattform für KI-generierte Musik. Das Startup-Unternehmen aus den USA wird von Investoren mit mehr als fünf Milliarden Dollar bewertet. Auf der Internetseite und in der App erhalten Nutzer individuell erzeugte Musikstücke nach persönlichen Wünschen. Dass sich ein ‌Teil der technischen Vorgänge nicht in Deutschland, sondern bei Suno ⁠in den USA abspiele, sei für das Gericht ⁠unerheblich, sagte Schwager. "Wir sind zuständig auch für Verletzungshandlungen, die auf dem Gebiet der Vereinigten Staaten begangen wurden."

Trainiert wurde die Anwendung mit dem kostenlosen Musikangebot auf Youtube, darunter Stücke wie "Rasputin" und "Daddy Cool" von Boney M., "Forever Young" von Alphaville und das von der Künstlerin Kristina Bach komponierte Lied "Atemlos", das durch die Sängerin Helene Fischer bekannt wurde. Gegen diese Nutzung hatte die Gema geklagt, um Suno zu einem kostenpflichtigen Lizenzvertrag bewegen. Das Unternehmen hatte dies abgelehnt.

Einen ähnlichen Prozess gegen den ChatGPT-Anbieter OpenAI hatte die Gema vor demselben Gericht in erster Instanz bereits gewonnen. Damals ging es nicht um Melodien, sondern um Liedtexte. Auch diese Texte dürfe ChatGPT nicht ohne Lizenz nutzen, hatte ⁠die Kammer von Richterin Schwager entschieden. Dagegen hat OpenAI Berufung beim Oberlandesgericht München eingelegt.

(Bericht von Jörn Poltz, redigiert von Sabine Wollrab und Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)